La sicurezza sul lavoro premia Messina l’Azienda Sanitaria Provinciale vince la Zero Accident Race

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina conquista il primo posto nella “Zero Accident Race”, il premio nazionale promosso da Coopservice per i cantieri più virtuosi in tema di sicurezza sul lavoro. Un risultato che premia i 227 addetti del cantiere di Coopservice attivo all’ASP, impegnati nei. 🔗 diconquista il primo posto nella “”, il premio nazionale promosso da Coopservice per i cantieri più virtuosi in tema disul. Un risultato chei 227 addetti del cantiere di Coopservice attivo all’ASP, impegnati nei. 🔗 Messinatoday.it

