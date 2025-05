La Russia? Davvero? La figuraccia di Trump è in mondovisione | tutti a bocca aperta

© Thesocialpost.it - “La Russia? Davvero?”. La figuraccia di Trump è in mondovisione: tutti a bocca aperta

Russia è fuori dai Mondiali? Davvero?“. Così ha reagito l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel momento in cui ha appreso che, salvo novità nei prossimi mesi, la Russia non prenderà parte alla prossima Coppa del Mondo di calcio, in programma negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. L’informazione è arrivata durante un incontro ufficiale alla Casa Bianca con il presidente della FIFA, Gianni Infantino, in vista del Mondiale per club che si disputerà negli USA.Visibilmente sorpreso, Trump ha chiesto conferma direttamente a Infantino: “È così?“. Il numero uno del calcio mondiale ha risposto con una certa cautela: “Sì, è esclusa, ma speriamo in un cambiamento. Speriamo che torni la pace e che la Russia possa essere riammessa“. Un commento che riflette l’imbarazzo legato alla situazione geopolitica tra Mosca e l’Occidente. 🔗 “Laè fuori dai Mondiali??“. Così ha reagito l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, nel momento in cui ha appreso che, salvo novità nei prossimi mesi, lanon prenderà parte alla prossima Coppa del Mondo di calcio, in programma negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. L’informazione è arrivata durante un incontro ufficiale alla Casa Bianca con il presidente della FIFA, Gianni Infantino, in vista del Mondiale per club che si disputerà negli USA.Visibilmente sorpreso,ha chiesto conferma direttamente a Infantino: “È così?“. Il numero uno del calcio mondiale ha risposto con una certa cautela: “Sì, è esclusa, ma speriamo in un cambiamento. Speriamo che torni la pace e che lapossa essere riammessa“. Un commento che riflette l’imbarazzo legato alla situazione geopolitica tra Mosca e l’Occidente. 🔗 Thesocialpost.it

Su questo argomento da altre fonti

Trump minaccia con secondi dazi alla Russia: cosa significa davvero e quali potrebbero essere le conseguenze? - Negli ultimi giorni, Donald Trump ha lanciato una nuova minaccia nei confronti della Russia, dichiarando di voler introdurre “dazi secondari” qualora Mosca non accettasse un cessate il fuoco con l’Ucraina. Ma cosa significa realmente? Le dichiarazioni di Trump. Nel corso di un’intervista rilasciata a NBC News, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato la sua [...] 🔗mondouomo.it

Trump ha un inviato speciale per l’Ucraina, Kellogg, ma con la Russia ci parla quello per il Medio Oriente. Nbc: «È troppo vicino a Kiev» - Ancor prima della sua rielezione alla Casa Bianca, Donald Trump aveva scelto un inviato speciale per la pace in Ucraina: Keith Kellogg, 80enne ex tenente generale dell’esercito statunitense che su come risolvere il conflitto aveva già espresso un’idea molto chiara. «Diciamo agli ucraini: “Dovete venire al tavolo, e se non ci andate, il sostegno degli Stati Uniti si esaurirà”». Strategia che gli Usa hanno effettivamente adottato nelle scorse settimane, ripristinando le forniture d’armi, la condivisione di informazioni di intelligence e le immagini satellitari solo dopo il via libera di Kiev ... 🔗open.online

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: L'accordo sui minerali strategici è davvero equo; Notizie dal mondo | Trump e la scoperta: Russia fuori da Mondiali Usa 2026? Non sapevo...; Trump oscilla, Putin pure: apre al dialogo ma con cautela; Le notizie di giovedì 1 maggio sulla guerra in Ucraina. 🔗Su questo argomento da altre fonti

“La Russia? Davvero?”. La figuraccia di Trump è in mondovisione: tutti a bocca aperta - "La Russia è fuori dai Mondiali? Davvero?". Così ha reagito l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel momento in cui ha appreso che, salvo ... 🔗thesocialpost.it

Trump e la scoperta: "Russia fuori da Mondiali Usa 2026? Non sapevo..." - " La Russia è esclusa dai Mondiali di calcio? Davvero?". Donald Trump scopre che la Russia, salvo cambiamenti nei prossimi mesi, non parteciperà alla Coppa del Mondo di calcio che gli Stati Uniti ospi ... 🔗msn.com

Lo speaker della Camera: “Trump ci minaccia, gli Usa per noi come la Russia per l’Ucraina” - Parla Greg Fergus candidato per i Liberal alle elezioni di oggi: “Gli Stati Uniti erano un alleato, proviamo un senso di tradimento. Il premier Carney saprà ... 🔗repubblica.it