LA RAI TAGLIA IL COMPENSO A SIMONA VENTURA DOPO L’OK CONDIZIONATO ALL’ISOLA

© Bubinoblog - LA RAI TAGLIA IL COMPENSO A SIMONA VENTURA DOPO L’OK CONDIZIONATO ALL’ISOLA

ALL’ISOLA dei Famosi, in veste di opinionista, è costato a SIMONA VENTURA un taglio dei compensi previsti nel suo contratto con la Rai.Lo apprende l’Adnkronos da ambienti televisivi. La conduttrice, infatti, per fare ‘L’Isola’ ha rinunciato alla realizzazione dell’adventure game ‘L’ignoto’ che avrebbe dovuto andare in onda nel prime time di Rai2 in autunno.Nel contratto di VENTURA con Rai era previsto un suo impegno di prime time, oltre a ‘Citofonare Rai2’. Di qui la decisione della Rai di decurtare il contratto DOPO aver dato L’OK al suo impegno nell’Isola.Altra condizione, posta dalla Rai, è che ‘L’Isola dei Famosi’ non vada in onda di lunedì perché sarebbe troppo vicino a ‘Citofonare Rai2’, in onda di domenica.La conduttrice aveva già chiesto e ottenuto una deroga per poter essere ospite fissa al ‘Tavolo’ di ‘Che Tempo Che Fa’ in questa e nella prossima stagione. 🔗 Il ritornodei Famosi, in veste di opinionista, è costato aun taglio dei compensi previsti nel suo contratto con la Rai.Lo apprende l’Adnkronos da ambienti televisivi. La conduttrice, infatti, per fare ‘L’Isola’ ha rinunciato alla realizzazione dell’adventure game ‘L’ignoto’ che avrebbe dovuto andare in onda nel prime time di Rai2 in autunno.Nel contratto dicon Rai era previsto un suo impegno di prime time, oltre a ‘Citofonare Rai2’. Di qui la decisione della Rai di decurtare il contrattoaver datoal suo impegno nell’Isola.Altra condizione, posta dalla Rai, è che ‘L’Isola dei Famosi’ non vada in onda di lunedì perché sarebbe troppo vicino a ‘Citofonare Rai2’, in onda di domenica.La conduttrice aveva già chiesto e ottenuto una deroga per poter essere ospite fissa al ‘Tavolo’ di ‘Che Tempo Che Fa’ in questa e nella prossima stagione. 🔗 Bubinoblog

Se ne parla anche su altri siti

Simona Ventura torna a “L’Isola dei Famosi” e la Rai le taglia il compenso? - Da mercoledì 7 maggio, Simona Ventura tornerà a “L’Isola dei Famosi” in un ruolo per lei inedito, ovvero quello di […] Continua a leggere Simona Ventura torna a “L’Isola dei Famosi” e la Rai le taglia il compenso? su Perizona.it 🔗perizona.it

Simona Ventura opinionista all’Isola dei Famosi e la Rai le taglia il compenso - Simona Ventura ha dato il suo ok per tornare all’Isola dei Famosi stavolta non alla conduzione (come era successo in passato) ma nelle vesti di opinionista. La scelta però, riporta Adnkronos, le ha comportato un taglio dei compensi, previsti nel suo contratto con la Rai. Questo perché la conduttrice ha rinunciato alla realizzazione dell’adventure game “L’ignoto” che sarebbe dovuto andare in onda nel prime time di Rai2 in autunno. 🔗open.online

Rai taglia il compenso a Simona Ventura dopo l’ok all’Isola dei Famosi - (Adnkronos) – Il ritorno all''Isola dei Famosi', in veste di opinionista, è costato a Simona Ventura un taglio dei compensi previsti nel suo contratto con la Rai. Lo apprende l'Adnkronos da ambienti televisivi. La conduttrice, infatti, per fare 'L'Isola' ha rinunciato alla realizzazione dell'adventure game 'L'ignoto' che avrebbe dovuto andare in onda nel prime time […] L'articolo Rai taglia il compenso a Simona Ventura dopo l’ok all’Isola dei Famosi proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Simona Ventura e il sì all’Isola dei Famosi: perché la Rai le taglia il compenso; Simona Ventura, la Rai taglia il compenso; Simona Ventura va a «L'Isola dei Famosi» e la RAI le taglia il compenso; La Rai taglia il compenso di Simona Ventura: il suo “sì” all’Isola dei Famosi come…. 🔗Cosa riportano altre fonti

Simona Ventura e il sì all’Isola dei Famosi: perché la Rai le taglia il compenso - U na scelta che pesa: come noto già da alcune settimane, Simona Ventura ha accettato di partecipare alla nuova edizione dell’ Isola dei Famosi su Canale 5. Non come presentatrice, né tantomeno come co ... 🔗iodonna.it

Simona Ventura, la Rai taglia il compenso - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

La Rai taglia il compenso di Simona Ventura: il suo “sì” all’Isola dei Famosi come opinionista e il perché della decisione di Viale Mazzini - La Rai ha deciso di tagliare il compenso di Simona Ventura. Lo fa sapere l’ Adnkronos. Nessuna conferma ufficiale è arrivata al momento da Viale Mazzini o dalla diretta interessata. A costare a Ventur ... 🔗ilfattoquotidiano.it