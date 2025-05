Jobs act tensione nel Pd sul referendum I riformisti | libertà di voto per non spaccare il partito

© Xml2.corriere.it - Jobs act, tensione nel Pd sul referendum. I riformisti: libertà di voto (per non spaccare il partito)

La mossa per non rompere con la segretaria Schlein. Ma i dubbi crescono. E il sindaco Manfredi: io mi asterrò. Da Milano il distinguo di Sala. E la Cgil di Landini spinge per il quorum 🔗 Xml2.corriere.it

Su questo argomento da altre fonti

La linea del Pd sul lavoro: "Avanti contro il Jobs act". Malumori tra i riformisti - Meno male che c’è papa Francesco a unificare ragioni e sentimenti nel Pd: "Tutti sappiamo quanto sia importante che continui a far sentire la sua voce in un mondo come questo attraversato dalle guerra". Nell’apprensione e gli "auguri di pronta guarigione" per la salute del Pontefice si riscontra infatti tutto lo smarrimento politico e culturale del Pd di Elly Schlein di fronte al declino del socialismo made in Germany e l’irruzione sulla scena del trumpismo made in Usa che sta insidiando gli assetti europei e internazionali. 🔗quotidiano.net

Referendum, rischio quorum. Landini arruola Pd e M5s. Conte: demolire il Jobs act - Il "battiquorum", il timore che non si raggiunga la soglia di partecipazione minima per la validità dei 5 referendum prossimi venturi (a cominciare da quello sul Jobs act) spinge Maurizio Landini alla chiamata a raccolta di tutta la sinistra. Ma di fatto l’operazione avviata dal leader della Cgil si trasforma anche nella prima vera prova nazionale per il campo largo. Da Giuseppe Conte ai capi di Avs e soprattutto a Elly Schlein, il numero uno del sindacato di corso d’Italia, in una raffica di incontri, incassa il sì di tutti i vertici del Movimento 5 Stelle, di Verdi e Sinistra e del Pd. 🔗quotidiano.net

Pd verso sì a referendum su jobs act, malumori della minoranza - Roma, 25 feb. (askanews) – La linea verrà fissata dalla direzione di giovedì, ma il Pd sembra andare verso il sì ai referendum della Cgil sul Jobs act, nonostante i dubbi della minoranza. Durante la riunione della segreteria di questa mattina, raccontano, la segretaria Elly Schlein ha innanzitutto fatto il punto sulle iniziative politiche dei prossimi mesi, che saranno incentrate sui 5 filoni indicati alla festa dell’Unità dello scorso settembre (sanità pubblica, istruzione e ricerca, lavoro e salari, politica industriale per la conversione ecologica, diritti sociali e civili). 🔗ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

Jobs act, tensione nel Pd sul referendum. I riformisti: libertà di voto (per non spaccare il partito); Pd in trappola sul referendum: alta tensione tra la Schlein e Landini, rischio flop; Schlein chiede unità al Pd, frizioni su guerra e Jobs act; Schlein attacca Meloni su Trump e Ue ma il Pd rischia la spaccatura sul jobs act. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Jobs act, tensione nel Pd sul referendum. I riformisti: libertà di voto (per non spaccare il partito) - La mossa per non rompere con la segretaria Schlein. Ma i dubbi crescono. E il sindaco Manfredi: io mi asterrò. Da Milano il distinguo di Sala. E la Cgil di Landini spinge per il quorum ... 🔗msn.com

Pd smemorato sul referendum, la campagna dei Ds che smaschera la sinistra - Ma quale attentato alla democrazia e alla Costituzione! La sinistra, quando le è convenuto, ha sempre chiesto ai propri elettori di disertare ... 🔗iltempo.it

Jobs Act, il “padre” Nanninici: “Gli ipocriti del Pd ora dicano perché hanno cambiato idea” - «Non cambiare significa non pensare. Il problema è che in questa vicenda nessuno spiega perché ha cambiato idea. Vedo solo tanto ... 🔗iltempo.it