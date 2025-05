Israele distrugge Abu Toha ricostruisce

Toha ha vinto il Pulitzer mentre in troppi ancora si chiedono se le parole possano qualcosa contro la guerra. I suoi saggi pubblicati sul New Yorker non sono solo resistenza culturale: sono cronaca incisa nella carne, sono memoria che non chiede il permesso di esistere. Abu Toha scrive da poeta e sopravvissuto. Scrive per chi non può più parlare. Scrive con l'urgenza di chi ha perso tutto tranne la voce."La Gaza che ci lasciamo alle spalle" è un titolo che sembra una resa, ma contiene invece un intero atlante di ciò che si vuole far sparire: un forno d'argilla, il costume di Spider-Man del figlio, le partite di calcio tra amici, le melanzane coltivate ai bordi dei campi. È la geografia sentimentale della distruzione. Perché ogni casa bombardata, racconta, è "una sorta di album, pieno non di foto ma di persone reali, i morti pressati tra le sue pagine".

Cisgiordania come Gaza: Israele distrugge Jenin e i campi palestinesi per insediare i coloni - Il campo profughi di Jenin è stato prima svuotato dei suoi residenti palestinesi e poi distrutto nella sua interezza. Delle 3250 unità abitative nessuna è scampata alla furia israeliana: sono state tutte completamente o parzialmente distrutte o bruciate. Tant’è che ora, tra le vie e le macerie del campo profughi fantasma, scorrono liquami, nulla più. Così Gideon Levy su Haaretz: “Nessuno vive più lì a Jenin e nessuno osa avvicinarsi al campo di sterminio dove i soldati dell’Idf [Israel Defense Force] sparano a qualsiasi cosa si muova”. 🔗it.insideover.com

Blackout a Gaza, Israele distrugge la rete - «A Gaza comunicare è quasi impossibile, Israele ha distrutto tutte le stazioni delle telecomunicazioni sia per le linee fisse che mobili, insieme alle fonti energetiche». A parlare è Sami Abu […] The post Blackout a Gaza, Israele distrugge la rete first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

World Press Photo 2025, il vincitore è lo scatto di un bambino di Gaza amputato dopo raid di Israele, fatto da Samar Abu Elouf per raccontare la tragedia nella Striscia - La giuria del World Press Photo, il più prestigioso premio mondiale per il fotogiornalismo, ha scelto come foto dell'anno uno scatto che racconta la tragedia dei bambini della Striscia di Gaza La giuria del World Press Photo 2025, il più prestigioso premio mondiale per il fotogiornalismo, ha 🔗ilgiornaleditalia.it

Blackout a Gaza, Israele distrugge la rete - «A Gaza comunicare è quasi impossibile, Israele ha distrutto tutte le stazioni delle telecomunicazioni sia per le linee fisse che mobili, insieme alle fonti energetiche». A parlare è Sami Abu Omar, ... 🔗ilmanifesto.it

Blackout a Gaza, Israele distrugge la rete - «A Gaza comunicare è quasi impossibile, Israele ha distrutto tutte le stazioni delle telecomunicazioni sia per le linee fisse che mobili, insieme alle fonti energetiche». A parlare è Sami Abu ... 🔗informazione.it

Abu Mazen ad Hamas, consegnate tutti gli ostaggi a Israele - (ANSAmed) - TEL AVIV, 23 APR - Il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen ha chiesto ad Hamas di "consegnare tutti gli ostaggi a Israele", durante un discorso davanti al Consiglio centrale ... 🔗ansa.it