Isola dei famosi Mario Adinolfi preoccupato | Per me è una prova difficile peso 200 kg

Mario Adinolfi ammette di essere preoccupato per la partecipazione all'Isola dei famosi. Manca un solo giorno alla messa in onda della nuova edizione dell'Isola dei famosi, reality condotto per la prima volta da Veronica Gentili su Canale 5, nel cast ci sarà anche Mario Adinolfi. Ogni anno per i naufraghi è una sfida difficilissima, Adinolfi è consapevole del fatto che le difficoltà per lui saranno decisamente maggiori a causa delle sue condizioni fisiche. Prima di partire in un'intervista concessa a Il Giornali ha svelato: "Cosa ha pensato mia moglie, quando ha saputo che sarei partito per l'Isola? Inizialmente ha pensato che fosse uno scherzo. Ora, però, devo dire che è la mia principale tifosa insieme alle mie figlie". Il naufrago ha confessato di essere molto preoccupato: "Per me è una prova difficile.

