Inter quando si gioca la finale di Champions League

Inter ha strappato il pass per il prossimo turno ed è la prima finalista di Champions League. I nerazzurri. 🔗 Con la vittoria sul Barcellona, l`ha strappato il pass per il prossimo turno ed è la prima finalista di. I nerazzurri. 🔗 Calciomercato.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter-Bayern Monaco in Champions League, quando si gioca: le date dei quarti di finale - Il calendario della Champions fissa tra 8/9 aprile (andata) e il 15/16 aprile (ritorno) i quarti di finale. Se l'Inter riesce a spingersi oltre in semifinale può incontrare una Benfica, Barcellona, Borussia Dortmund e Lille.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Adani riflette: «Parma Inter? Per me c’è un aspetto mentale. Vi ricordo che due anni fa se Inzaghi non arriva in finale di Champions viene esonerato e…» - di RedazioneL’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, analizza il pareggio ottenuto dai nerazzurri nell’ultimo turno di campionato contro il Parma Intervenuto ai microfoni della Rai, Lele Adani si sofferma su cosa non ha funzionato nell’Inter del secondo tempo contro il Parma e sulla differenza tra i titolari e le riserve dei nerazzurri. SU PARMA INTER – «Sicuramente l’andamento della partita ha orientato a togliere minutaggio a chi ha giocato tanto, perché sembrava in ghiaccio. 🔗internews24.com

Champions League, le designazioni per gli ottavi di finale: la scelta per Feyenoord-Inter - La Uefa ha designato le squadre arbitrali che dirigeranno i match di Champions League in programma martedì e mercoledì sera La Uefa ha designato le squadre arbitrali che dirigeranno i match di Champions League in programma martedì e mercoledì sera, con Feyenoord-Inter. Andata 04/03: Club Brugge – Aston Villa – João Pinheiro (POR)04/03: Borussia Dortmund – Lille – José María Sánchez (ESP)04/03: PSV […] 🔗calcionews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter in finale di Champions: contro chi gioca, biglietti, stadio e data di maggio; Quando si gioca la finale di Champions League: dove, data e orario della partita dell'Inter; Champions League, Inter-Barcellona 4-3 dopo i supplementari. Nerazzurri in finale - Inter-Barcellona 4-3. Nerazzurri in finale; Inter Barcellona 4-3, gol e highlights: Inter in finale! Decide Frattesi nei supplementari. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Quando si gioca la finale di Champions League: dove, data e orario della partita dell'Inter - I nerazzurri battono il Barcellona. Scopri tutto sull'ultimo atto della massima competizione europea: info e canali per seguire la gara in tempo reale ... 🔗corrieredellosport.it

Inter, quando si gioca la finale di Champions League - Con la vittoria sul Barcellona, l`Inter ha strappato il pass per il prossimo turno ed è la prima finalista di Champions League. I nerazzurri hanno battuto 4-3 i. 🔗calciomercato.com

Impresa Inter: battuto il Barcellona 4-3 ai supplementari, nerazzurri in finale di Champions - Lautaro, Calhanoglu, Acerbi e Frattesi firmano una notte da leggenda: L’Inter conquista la sua settima finale europea dopo una sfida mozzafiato ... 🔗tg.la7.it