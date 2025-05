Inter in finale di Champions Barcellona piegato ai supplementari

Inter vince 4-3 contro il Barcellona ai supplementari e vola in finale di Champions League. Quello di San Siro è stato un match incredibile, ancor più del 3-3 in Catalogna: i nerazzurri sono andati in vantaggio di due reti, poi la rimonta e il sorpasso dei catalani, infine la rete di Acerbi che ha portato la gara ai supplementari, decisiva la rete di Frattesi che fa esplodere la festa Interista. Settima finale della storia per l'Inter – la seconda sotto la gestione Inzaghi in tre anni – che il 31 maggio a Monaco di Baviera sfiderà la vincente tra Paris Saint-Germain e Arsenal, attese domani a gara-2 di semifinale (1-0 a Londra per i francesi all'andata). Simone Inzaghi ha mandato in campo Lautaro dal primo minuto, l'argentino è tornato a disposizione dopo l'elongazione ai flessori della coscia sinistra, infortunio accusato all'andata.

