Inter in finale di Champions 4-3 contro il Barcellona dopo i supplementari sotto il diluvio di San Siro

Inter batte 4-3 dopo i supplementari il Barcellona nella semifinale di ritorno e si qualifica alla finale di Champions League. È stata battaglia aperta sotto la pioggia di San Siro, con il ritorno della semifinale di Champions che si è deciso con altri 30? di sofferenza per Inter e Barcellona, dopo che in pieno recupero Acerbi ha riportato il risultato in parità. Passano appena dieci minuti, è il 99? e ci pensa Frattesi a riportare di nuovo l’Inter in vantaggio. In apertura di partita l’aveva sbloccata Lautaro Martinez al 21? su assist di Dumfries, con Calhanoglu su rigore possibile solo grazie al Var a trovare il raddoppio nel finale di un primo tempo praticamente perfetto da parte dell’Inter. I blaugrana spingono, ma i nerazzurri approfittano degli spazi lasciati dagli avversari per partire in contropiede. 🔗 L’batte 4-3ilnella semidi ritorno e si qualifica alladiLeague. È stata battaglia apertala pioggia di San, con il ritorno della semidiche si è deciso con altri 30? di sofferenza perche in pieno recupero Acerbi ha riportato il risultato in parità. Passano appena dieci minuti, è il 99? e ci pensa Frattesi a riportare di nuovo l’in vantaggio. In apertura di partita l’aveva sbloccata Lautaro Martinez al 21? su assist di Dumfries, con Calhanoglu su rigore possibile solo grazie al Var a trovare il raddoppio neldi un primo tempo praticamente perfetto da parte dell’. I blaugrana spingono, ma i nerazzurri approfittano degli spazi lasciati dagli avversari per partire inpiede. 🔗 Open.online

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Adani riflette: «Parma Inter? Per me c’è un aspetto mentale. Vi ricordo che due anni fa se Inzaghi non arriva in finale di Champions viene esonerato e…» - di RedazioneL’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, analizza il pareggio ottenuto dai nerazzurri nell’ultimo turno di campionato contro il Parma Intervenuto ai microfoni della Rai, Lele Adani si sofferma su cosa non ha funzionato nell’Inter del secondo tempo contro il Parma e sulla differenza tra i titolari e le riserve dei nerazzurri. SU PARMA INTER – «Sicuramente l’andamento della partita ha orientato a togliere minutaggio a chi ha giocato tanto, perché sembrava in ghiaccio. 🔗internews24.com

Champions League, le designazioni per gli ottavi di finale: la scelta per Feyenoord-Inter - La Uefa ha designato le squadre arbitrali che dirigeranno i match di Champions League in programma martedì e mercoledì sera La Uefa ha designato le squadre arbitrali che dirigeranno i match di Champions League in programma martedì e mercoledì sera, con Feyenoord-Inter. Andata 04/03: Club Brugge – Aston Villa – João Pinheiro (POR)04/03: Borussia Dortmund – Lille – José María Sánchez (ESP)04/03: PSV […] 🔗calcionews24.com

Inter, clamoroso incasso dalla Champions: tutte le cifre e quanto vale la finale - di RedazioneInter, clamoroso incasso dalla nuova Champions League: tutte le cifre e quanto vale la finale Secondo quanto riportato da calcioefinanza.it, l’Inter ha già incassato oltre 113 milioni di euro dalla nuova Champions League. La cifra si alzerebbe notevolmente in caso di conquista della finale. La semifinale d’andata col Barcellona è in programma proprio stasera, il ritorno martedì prossimo a San Siro. 🔗internews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter-Barcellona 4-3, risultato e highlights della semifinale di Champions League: decide Frattesi al 99'; Pazza Inter: batte 4-3 e vola in finale di Champions League; Napoli, il club azzurro nella Champions League più ricca di sempre: già garantiti 43,5 milioni di euro; Inter-Barcellona, Marciniak arbitra la semifinale di Champions: i precedenti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter leggendaria in finale di Champions: 4-3 e il Barcellona finisce in ginocchio - Da 2-0 a 2-3, poi il pareggio di Acerbi e il gol vittoria nei supplementari di Frattesi: l'Inter batte i Barcellona e vola in finale di Champions ... 🔗affaritaliani.it

Inter eroica, è in finale di Champions League: impresa storica contro il Barcellona in semifinale - Pazza Inter, si fa rimontare dal Barcellona ma si accende nel finale con Acerbi e Frattesi: vince 4-3 e vola in finale di Champions League per la seconda ... 🔗fanpage.it

L’Inter è in finale di Champions League - Ha eliminato il Barcellona in due semifinali spettacolari e finite ai tempi supplementari, che verranno a lungo ricordate ... 🔗ilpost.it