Inter grandissima | è finale di Champions Barcellona battuto 4-3 ai supplementari Partita epica Pagelle

© .com - Inter grandissima: è finale di Champions. Barcellona battuto (4-3) ai supplementari. Partita epica. Pagelle

Inter. Conquista la finale di Champions dove incontrerà Psg o Arsenal. Ma intanto può godersi un'impresa pazzesca battendo il Barcellona (4-3) alla fine di una Partita durata quasi 130 minuti e giocata per gran parte sotto la pioggia battente. Ricorda, questa vittoria nerazzurra, un po' il 4-3 di Italia-Germania al Mondiale del 1970 ma qui c'è altro ancora. Per l'Inter sarà la settima finale in Coppa dei CampioniChampions League, i nerazzurri puntano al loro quarto successo dopo i tre del 196364, 196465 e del 2010L'articolo Inter grandissima: è finale di Champions. Barcellona battuto (4-3) ai supplementari. Partita epica. Pagelle proviene da Firenze Post. 🔗 Straordinaria. Conquista ladidove incontrerà Psg o Arsenal. Ma intanto può godersi un'impresa pazzesca battendo il(4-3) alla fine di unadurata quasi 130 minuti e giocata per gran parte sotto la pioggia battente. Ricorda, questa vittoria nerazzurra, un po' il 4-3 di Italia-Germania al Mondiale del 1970 ma qui c'è altro ancora. Per l'sarà la settimain Coppa dei CampioniLeague, i nerazzurri puntano al loro quarto successo dopo i tre del 196364, 196465 e del 2010L'articolo: èdi(4-3) aiproviene da Firenze Post. 🔗 .com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Adani riflette: «Parma Inter? Per me c’è un aspetto mentale. Vi ricordo che due anni fa se Inzaghi non arriva in finale di Champions viene esonerato e…» - di RedazioneL’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, analizza il pareggio ottenuto dai nerazzurri nell’ultimo turno di campionato contro il Parma Intervenuto ai microfoni della Rai, Lele Adani si sofferma su cosa non ha funzionato nell’Inter del secondo tempo contro il Parma e sulla differenza tra i titolari e le riserve dei nerazzurri. SU PARMA INTER – «Sicuramente l’andamento della partita ha orientato a togliere minutaggio a chi ha giocato tanto, perché sembrava in ghiaccio. 🔗internews24.com

Champions League, le designazioni per gli ottavi di finale: la scelta per Feyenoord-Inter - La Uefa ha designato le squadre arbitrali che dirigeranno i match di Champions League in programma martedì e mercoledì sera La Uefa ha designato le squadre arbitrali che dirigeranno i match di Champions League in programma martedì e mercoledì sera, con Feyenoord-Inter. Andata 04/03: Club Brugge – Aston Villa – João Pinheiro (POR)04/03: Borussia Dortmund – Lille – José María Sánchez (ESP)04/03: PSV […] 🔗calcionews24.com

Inter, clamoroso incasso dalla Champions: tutte le cifre e quanto vale la finale - di RedazioneInter, clamoroso incasso dalla nuova Champions League: tutte le cifre e quanto vale la finale Secondo quanto riportato da calcioefinanza.it, l’Inter ha già incassato oltre 113 milioni di euro dalla nuova Champions League. La cifra si alzerebbe notevolmente in caso di conquista della finale. La semifinale d’andata col Barcellona è in programma proprio stasera, il ritorno martedì prossimo a San Siro. 🔗internews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Champions, Inzaghi: Col Barcellona è una finale, voglio una grande Inter davanti ai nostri tifosi; Inter-Barcellona, l'avvicinamento al big match; «Contro il Barcellona servirà una grande Inter per conquistare la finale: Yamal osservato speciale»; Inzaghi: Grandissima partita, martedì una finale: chi vince ne giocherà un'altra. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'Inter batte il Barcellona e vola in finale Champions - AGI - L'Inter ha sconfitto l'FC Barcelona (4-3 d.p., 3-3 all'andata) e giocherà la sua seconda finale di Champions League in tre anni il 31 maggio. Partita e gol A sei giorni da una spettacolare gara ... 🔗msn.com

Biglietti finale Champions League: dove comprarli e quanto costano - Tutte le info utili sulla prevendita dell'ultimo atto della massima competizione continentale: l'Inter di Inzaghi sarà protagonista a Monaco sabato 31 maggio ... 🔗corrieredellosport.it

Inter in finale di Champions, Bergomi senza freni in telecronaca fa impazzire il web nerazzurro - L'Inter batte il Barcellona e si qualifica per la finale di Champions, la telecronaca di Bergomi esalta i tifosi nerazzurri ... 🔗sport.virgilio.it