Inter Frattesi | "Perchè sempre io? Mi girava la testa e vedevo tutto nero ma sono l'ultimo a mollare"

Frattesi, match-winner della semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona (4-3, 7-6 punteggio aggregato), ha parlato ai microfoni di Sky. 🔗 Davide, match-winner della semifinale di ritorno trae Barcellona (4-3, 7-6 punteggio aggregato), ha parlato ai microfoni di Sky. 🔗 Calciomercato.com

Ordine verso Milan-Inter: «Leao? Io voglio essere chiaro!» - Ordine si pronuncia su Rafael Leao. E sulla sua eventuale presenza dal primo minuto nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter a San Siro. DERBY IN ARRIVO – Al termine della partita tra Empoli e Bologna, semifinale di andata di Coppa Italia (risultato schiacciante per i felsinei), Franco Ordine ha parlato anche della seconda semifinale, ossia quella in programma tra poco meno di 24 ore tra Milan e Inter a San Siro. 🔗inter-news.it

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter. 90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern Monaco-Inter 1-2. 88? Kane con il destro impegna Sommer, spinge il Bayern Monaco. 86? Gol di Muller, colpo di testa perfetto sul secondo palo, Bayern Monaco-Inter 1-1. 84? Boey manda sopra la traversa da fuori area. 🔗oasport.it

Inter Cagliari, Frattesi ora scalpita per una maglia da titolare! E per Dimarco… - di RedazioneInter Cagliari, Frattesi ora scalpita per una maglia da titolare! E per Dimarco… Le ultime novità da Appiano Gentile Dopo esser diventato l’eroe, un po’ a sorpresa, della magica notte dell’Allianz Arena, Davide Frattesi ora scalpita per una maglia da titolare in Inter Cagliari. Il centrocampista nerazzurro ha realizzato il gol vittoria dell’1 a 2 contro il Bayern Monaco ai quarti di finale d’andata di Champions League, ma adesso la sua testa è focalizzata sul prossimo impegno di sabato in campionato. 🔗internews24.com