Inter eroica è in finale di Champions League | impresa storica contro il Barcellona in semifinale

Inter, si fa rimontare dal Barcellona ma si accende nel finale con Acerbi e Frattesi: vince 4-3 e vola in finale di Champions League per la seconda volta in tre anni. 🔗 Pazza, si fa rimontare dalma si accende nelcon Acerbi e Frattesi: vince 4-3 e vola indiper la seconda volta in tre anni. 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter Barcellona 4-3: i nerazzurri scrivono la storia! Sono in finale di Champions dopo una partita eroica - Appuntamento alle ore 21 a San Siro per Inter Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League: seguila live Tutto pronto a San Siro per Inter Barcellona, match valevole per la semifinale di ritorno di Champions League dopo il 3 a 3 maturato all’andata. Chi vincerà la sfida di oggi volerà in finale (in caso di […] 🔗calcionews24.com

Adani riflette: «Parma Inter? Per me c’è un aspetto mentale. Vi ricordo che due anni fa se Inzaghi non arriva in finale di Champions viene esonerato e…» - di RedazioneL’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, analizza il pareggio ottenuto dai nerazzurri nell’ultimo turno di campionato contro il Parma Intervenuto ai microfoni della Rai, Lele Adani si sofferma su cosa non ha funzionato nell’Inter del secondo tempo contro il Parma e sulla differenza tra i titolari e le riserve dei nerazzurri. SU PARMA INTER – «Sicuramente l’andamento della partita ha orientato a togliere minutaggio a chi ha giocato tanto, perché sembrava in ghiaccio. 🔗internews24.com

Champions League, le designazioni per gli ottavi di finale: la scelta per Feyenoord-Inter - La Uefa ha designato le squadre arbitrali che dirigeranno i match di Champions League in programma martedì e mercoledì sera La Uefa ha designato le squadre arbitrali che dirigeranno i match di Champions League in programma martedì e mercoledì sera, con Feyenoord-Inter. Andata 04/03: Club Brugge – Aston Villa – João Pinheiro (POR)04/03: Borussia Dortmund – Lille – José María Sánchez (ESP)04/03: PSV […] 🔗calcionews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Inter eroica, è in finale di Champions League: impresa storica contro il Barcellona in semifinale; Inter eroica, è finale Champions; Champions, Inter eroica: 4-3 al Barcellona. E' in finale!!; Inter eroica, batte il Barcellona 4-3 e vola in finale per la seconda volta in tre anni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter eroica, è in finale di Champions League: impresa storica contro il Barcellona in semifinale - Pazza Inter, si fa rimontare dal Barcellona ma si accende nel finale con Acerbi e Frattesi: vince 4-3 e vola in finale di Champions League per la seconda ... 🔗fanpage.it

Inter-Barcellona 4-3, nerazzurri in finale di Champions: Inzaghi festeggia sotto la pioggia - Un'Inter eroica si impone 4-3 sul Barcellona dopo i tempi supplementari (dopo il 3-3 dell'andata) e conquista un posto nella finale di Champions League contro la vincente della ... 🔗ilmattino.it

Inter leggendaria in finale di Champions: 4-3 e il Barcellona finisce in ginocchio - Da 2-0 a 2-3, poi il pareggio di Acerbi e il gol vittoria nei supplementari di Frattesi: l'Inter batte i Barcellona e vola in finale di Champions ... 🔗affaritaliani.it