Inter epica | battuto il Barcellona 4-3 ai supplementari è finale di Champions le pagelle

finale da leggenda. L’Inter è in finale di Champions League. Lo ha fatto nel modo più emozionante possibile, battendo il Barcellona 4-3 dopo i tempi supplementari in un San Siro gremito (75.504 spettatori, incasso da record), al termine di una partita epica. La squadra di Inzaghi, dopo il 3-3 dell’andata, conquista la seconda finale in tre anni, stavolta a Monaco di Baviera, dove il 31 maggio affronterà la vincente tra PSG e Arsenal.La partita: una battaglia da antologiaLa serata si era aperta nel migliore dei modi per i nerazzurri: al 21’, Lautaro Martinez sblocca il match con un sinistro da dentro l’area. Poi, sullo scadere del primo tempo, Calhanoglu trasforma con freddezza un rigore (concesso per fallo su Thuram), mandando l’Inter al riposo sul 2-0. 🔗 Una battaglia infinita a San Siro: gol, emozioni e unda leggenda. L’è indiLeague. Lo ha fatto nel modo più emozionante possibile, battendo il4-3 dopo i tempiin un San Siro gremito (75.504 spettatori, incasso da record), al termine di una partita. La squadra di Inzaghi, dopo il 3-3 dell’andata, conquista la secondain tre anni, stavolta a Monaco di Baviera, dove il 31 maggio affronterà la vincente tra PSG e Arsenal.La partita: una battaglia da antologiaLa serata si era aperta nel migliore dei modi per i nerazzurri: al 21’, Lautaro Martinez sblocca il match con un sinistro da dentro l’area. Poi, sullo scadere del primo tempo, Calhanoglu trasforma con freddezza un rigore (concesso per fallo su Thuram), mandando l’al riposo sul 2-0. 🔗 Notizieaudaci.it

Inter epica a San Siro: Barcellona battuto 4-3. E' in finale di Champions - Milano, 6 maggio 2025 - L'Inter ha riscritto la storia. A suo modo. I nerazzurri compiono una impresa eroica a San Siro contro il Barcellona, vincendo per 4-3 e qualificandosi alla finale di Champions League il 31 maggio a Monaco di Baviera. Solo da Pazza Inter poteva arrivare un successo simile. Lautaro e Calhanoglu nel primo tempo per il momentaneo due a zero, ma nella ripresa il Barcellona sale in cattedra e ribalta tutto fino al 2-3 all'87' con Raphinha. 🔗sport.quotidiano.net

Impresa Inter: battuto il Barcellona 4-3 ai supplementari, nerazzurri in finale di Champions - Lautaro, Calhanoglu, Acerbi e Frattesi firmano una notte da leggenda: L’Inter conquista la sua settima finale europea dopo una sfida mozzafiato ... 🔗tg.la7.it

Inter epica a San Siro: Barcellona battuto 4-3. E' in finale di Champions - Partita eroica a San Siro. L'Inter va avanti di due gol ma si fa rimontare fino al 2-3, Acerbi manda tutto al supplementare all'ultimo secondo poi Frattesi manda Inzaghi in finale. Ultimo atto a Monac ... 🔗msn.com

Inter in finale di Champions League dopo un’epica vittoria sul Barcellona per 4 a 3 - L'Inter batte il Barcellona 4-3 ai supplementari e vola in finale di Champions League a Monaco. Domani si saprà quale sarà l'avversaria. 🔗milanosportiva.com