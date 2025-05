Inter epica a San Siro | Barcellona battuto 4-3 E' in finale di Champions

Milano, 6 maggio 2025 - L'Inter ha riscritto la storia. A suo modo. I nerazzurri compiono una impresa eroica a San Siro contro il Barcellona, vincendo per 4-3 e qualificandosi alla finale di Champions League il 31 maggio a Monaco di Baviera. Solo da Pazza Inter poteva arrivare un successo simile. Lautaro e Calhanoglu nel primo tempo per il momentaneo due a zero, ma nella ripresa il Barcellona sale in cattedra e ribalta tutto fino al 2-3 all'87' con Raphinha. Ma c'è Acerbi, che da centravanti consumato manda tutto ai suppplementari all'ultimo secondo. Poi, il solito gol decisivo di Frattesi al 99' per il 4-3 che fa esplodere di gioia San Siro sotto una pioggia che ha reso ancora più stoica la serata da leoni dei nerazzurri.Lautaro e Calhanoglu nel primo tempo Tutto confermato nelle formazioni iniziali.

