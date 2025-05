Inter Barcellona LIVE 4-3 | Szczesny si supera su Frattesi e tiene in vita i blaugrana

© Calcionews24.com - Inter Barcellona LIVE 4-3: Szczesny si supera su Frattesi e tiene in vita i blaugrana

Inter Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League: seguila LIVE Tutto pronto a San Siro per Inter Barcellona, match valevole per la semifinale di ritorno di Champions League dopo il 3 a 3 maturato all'andata. Chi vincerà la sfida di oggi volerà in finale (in caso di parità si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore). Appuntamento alle ore 21 a San Siro.

Champions, Inter-Barcellona: super Lautaro, la sblocca e si procura il rigore, tira e segna Calhanoglu. Festa a San Siro Live 2-0 al 45' - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio 🔗xml2.corriere.it

Inter Barcellona LIVE 2-0: Calhanoglu non sbaglia!!! I nerazzurri raddoppiano su rigore! - di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle ore 21 a San Siro per Inter Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League: seguila live con noi Tutto pronto a San Siro per Inter Barcellona, match valevole per la semifinale di ritorno di Champions League dopo il 3 a 3 maturato all’andata. Chi vincerà la sfida di oggi volerà in finale (in caso di parità si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore). 🔗internews24.com

Champions, Inter-Barcellona: la sblocca Lautaro su cross di Dumfries, calcio di rigore per i nerazzurri Live 1-0 - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio 🔗xml2.corriere.it

Inter-Barcellona 4-3, la diretta: gol di Frattesi, i nerazzurri la ribaltano ai supplementari; LIVE - Inter-Barcellona 1-0, 43': Cubarsì a valanga su Lautaro in area, il VAR controlla l'azione; Champions: Inter-Barcellona 1-0 DIRETTA e FOTO Lautaro titolare; Calcio Live News, in campo Inter-Barcellona (2-0), gol di Calhanoglu. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE - Inter-Barcellona 4-3, 106': inizia il secondo supplementare, ultimi due cambi per Flick - INTER-BARCELLONA 4-3 (21' Lautaro Martinez (I), 45' + 1' Calhanoglu (I, rig.), 54' Eric Garcia (B), 60' Dani Olmo (B), 87' Raphinha (B), 90' + 3' Acerbi (I). 99' Frattesi (I)) LIVE MATCH 106' - Darm ... 🔗msn.com

45'+3' - Finisce il primo tempo, Inter-Barcellona 2-0 - Si riparte dal 3-3 spettacolare dell'andata. Due anni dopo Istanbul, per i nerazzurri e Inzaghi è la partita della vita: tutti gli aggiornamenti live ... 🔗corrieredellosport.it

Inter-Barcellona di Champions League in diretta: nerazzurri a caccia della finale, Lautaro pronto a partire dal 1' - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio. San Siro come mai si è visto, incasso record ... 🔗corriere.it