Inter-Barcellona Inigo Martinez sputa ad Acerbi dopo il gol del 2-0 – Video

Inter e Barcellona. Nel primo tempo di San Siro, dopo il gol del raddoppio segnato da Calhanoglu su rigore, al minuto 46', Inigo Martinez ha sputato a Francesco Acerbi e il clima della partita è diventato rovente. dopo il fallo di Cubarsì su Lautaro Martinez, valso .L'articolo Inter-Barcellona, Inigo Martinez sputa ad Acerbi dopo il gol del 2-0 – Video proviene da Webmagazine24.

L’Osasuna chiede alla Federcalcio di rigiocare contro il Barcellona perché “Iñigo Martínez non doveva essere in campo” - Ieri in Spagna si è giocato Barcellona-Osasuna, i blaugrana hanno vinto per 3-0 con i gol di Ferran Torres, Olmo e Lewandowski. Questa mattina però l’Osasuna ha inviato un ricorso alla Federcalcio spagnola. Lo riporta el Mundo Deportivo. “L’Osasuna avrebbe deciso di rigiocare la partita di Liga contro il Barça del 27 marzo a causa di una presunta violazione per aver schierato Iñigo Martínez. La reazione del Barcellona alla notizia è stata di assoluta calma“. 🔗ilnapolista.it

