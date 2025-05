Inter-Barcellona che semifinale | si va ai supplementari

Inter ed il Barcellona, dopo un altro 3-3, sono andati ai tempi supplementari. Il Napoli di Antonio Conte, dopo il successo di sabato contro il Lecce, sarà campione d'Italia con sette punti nelle ultime tre partite di campionato. Tuttavia, come ribadito più volte dallo stesso tecnico pugliese, l'Inter di Simone Inzaghi non mollerà nulla. I nerazzurri, infatti, hanno tutta l'intenzione di cercare di soffiare questo scudetto al Napoli. Ma prima la 'Beneamata' è stata impegnata questa sera nella semifinale di ritorno di Champions League. Inter-Barcellona ai tempi supplementari: Acerbi segna nei minuti di recupero. L'Inter, infatti, ha giocato una partita incredibile contro i catalani. I nerazzurri sono anche andati sul doppio vantaggio con il gol di Lautaro Martinez ed il rigore realizzato da Hakan Calhanoglu.

Barcellona-Inter, che semifinale: si va ai supplementari - Il Napoli di Antonio Conte, dopo il successo di sabato contro il Lecce, sarà campione d’Italia con sette punti nelle ultime tre partite di campionato. Tuttavia, come ribadito più volte dallo stesso tecnico pugliese, l’Inter di Simone Inzaghi non mollerà nulla. I nerazzurri, infatti, hanno tutta l’intenzione di cercare di soffiare questo scudetto al Napoli. Ma prima la ‘Beneamata’ è stata impegnata questa sera nella semifinale di ritorno di Champions League. 🔗spazionapoli.it

Champions League, Inter-Barcellona 4-3 al 9' dei supplementari - L'esultanza di Frattesi per il nuovo vantaggio nerazzurro al 9' dell'extra time; Inter-Barcellona, cosa succede in caso di pareggio: supplementari e rigori, chi va in finale; Inter-Barcellona 2-2, con questo risultato va in finale o no? La semifinale di Champions live; Inter-Barcellona diretta Champions League: poker di Frattesi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Champions: Inter-Barcellona 3-3 DIRETTA e FOTO si va ai supplementari - L'Inter e il Barcellona hanno chiuso i tempo regolamentari 3-3, come nella semifinale d'andata, e vanno dunque ai tempi supplementari. Inter-BARCELLONA 2--3 - All'88' i catalani ribaltano il risultato ... 🔗ansa.it

Inter-Barcellona, cosa succede in caso di pareggio: supplementari e rigori, chi va in finale - La semifinale di ritorno di Champions tra Inter e Barcellona dovrà sancire la prima finalista per Monaco di Baviera ... 🔗fanpage.it

Champions: 3-3 al 90', Inter-Barcellona ai supplementari - L'Inter e il Barcellona hanno chiuso i tempo regolamentari 3-3, come nella semifinale d'andata, e vanno dunque ai tempi supplementari. (ANSA) ... 🔗msn.com