Inter-Barcellona Acerbi fa esplodere San Siro e trascina i catalani ai supplementari

Inter e Barcellona, dopo che in pieno recupero Acerbi ha riportato il risultato in parità. In apertura l’aveva sbloccata Lautaro Martinez al 21? su assist di Dumfries, con Calhanoglu su rigore possibile solo grazie al Var a trovare il raddoppio nel finale di un primo tempo praticamente perfetto da parte dell’Inter. I blaugrana spingono, ma i nerazzurri approfittano degli spazi lasciati dagli avversari per partire in contropiede. Nella ripresa Acerbi illude, ma la sua marcatura è in fuorigioco. Accorcia le distanze il Barcellona al 54? con Eric García. Tre minuti dopo è Sommer miracoloso a spegnere un contropiede minacciosissimo dei catalani. Al 60? è Olmo a trovare il pareggio, completamente sfuggito alla difesa Interista. All’88’ Sommer si oppone a Raphinha, ma poco può sul brasiliano che sfrutta il rimpallo e porta in vantaggio il Barça. 🔗 Altri 30? di sofferenza per, dopo che in pieno recuperoha riportato il risultato in parità. In apertura l’aveva sbloccata Lautaro Martinez al 21? su assist di Dumfries, con Calhanoglu su rigore possibile solo grazie al Var a trovare il raddoppio nel finale di un primo tempo praticamente perfetto da parte dell’. I blaugrana spingono, ma i nerazzurri approfittano degli spazi lasciati dagli avversari per partire in contropiede. Nella ripresaillude, ma la sua marcatura è in fuorigioco. Accorcia le distanze ilal 54? con Eric García. Tre minuti dopo è Sommer miracoloso a spegnere un contropiede minacciosissimo dei. Al 60? è Olmo a trovare il pareggio, completamente sfuggito alla difesaista. All’88’ Sommer si oppone a Raphinha, ma poco può sul brasiliano che sfrutta il rimpallo e porta in vantaggio il Barça. 🔗 Open.online

Gol Lautaro, il Toro fa esplodere San Siro! Assist fondamentale di Dumfries, Inter avanti – VIDEO - di RedazioneGol Lautaro, il Toro fa esplodere San Siro! Assist fondamentale di Dumfries, Inter avanti . Le immagini del gol Si sblocca il big match tra Inter e Barcellona e lo fa a favore dei nerazzurri. Lautaro Martinez porta avanti la squadra di Simone Inzaghi su assist di Dumfries, facendo esplodere di gioia i tifosi nerazzurri a San Siro. Palla persa dal Barcellona vicino alla difesa, Dimarco recupera e serve Dumfries, il quale a tu per tu con Szcszesny serve Lautaro, che a porta vuota deve solo spingerla dentro. 🔗internews24.com

Braccio Acerbi, il Barcellona reclama un calcio di rigore contro l’Inter: il VIDEO dell’intervento fa scatenare i social. Cosa è successo e perché non è stato dato il penalty - di Redazione JuventusNews24Braccio Acerbi, il Barcellona reclama un calcio di rigore contro l’Inter: il VIDEO di cosa è successo e tutti i dettagli Si infiamma Inter–Barcellona con i blaugrana che hanno chiesto un calcio di rigore per un tocco col braccio di Acerbi in area di rigore. Il tocco, come visibile dal video già virale sui social, c’è stato ma potrebbe essere stato visto come involontario dall’arbitro e dal VAR che ha fatto un check prima di far ripartire l’azione. 🔗juventusnews24.com

Inter-Barcellona, tensione tra Acerbi e Inigo Martinez dopo il goal di Calhanoglu: cos'è successo - Minuto 45`: goal dell`Inter. Calhanoglu segna il 2 a 0 nella semifinale di ritorno di Champions League e, tra la gioia degli interisti e le rimostranze dei catalani,. 🔗msn.com

Inter-Barcellona, la moviola: niente mano di Acerbi, rigore concesso per fallo di Cubarsi su Lautaro - Il 25esimo del primo tempo di Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League, con i nerazzurri avanti grazie alla rete di Lautaro Martinez, ha visto il primo momento polemico ... 🔗msn.com

Inter-Barcellona, polemiche per un presunto fallo di mano di Acerbi - Il Barcellona si è lamentato per un'azione nell'area di rigore dell'Inter. Al 25esimo minuto, quando l'Inter era in vantaggio 1-0, il Barcellona ha creato un'occasione ... 🔗tuttojuve.com