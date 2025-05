Inter-Barcellona 4-3 | SIAMO IN FINALEEEEE!! LIVE

© Inter-news.it - Inter-Barcellona 4-3: SIAMO IN FINALEEEEE!! (LIVE)

LIVE Inter-Barcellona, partita valida per il ritorno della semifinale di Champions League. L'andata, sei giorni fa, è finita con il risultato di 3-3. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 21, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.

LIVE Inter-Barcellona 4-3 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L'APP

120'+2 SIAMOOOO IN FINALEEEEEEE
120' Due minuti di recupero.
118' Giallo per Bastoni.
116' ANCORA SOMMER SU YAMAL!
114' SOOOOOMMEEEEERRRRRRRR. PARATA FOLLE SUL TIRO A GIRO LONTANO DI YAMAL
109' CHE PARATA DI SZCZESNY SU FRATTESI!
108' Esce Dumfries per de Vrij.
107' Sommer esce male, in area piccola Lewandowski manda alto.
23.21 INIZIA IL SECONDO SUPPLEMENTARE
Gavi per Pedri e Pau Victor per Cubarsì, altro attaccante in campo.
105'+3 FINISCE IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE!
105' Tre minuti di recupero.

