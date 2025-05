Inter-Barcellona 4-3 pagelle | Acerbi mostruoso da 9; Frattesi determinante 8

© Inter-news.it - Inter-Barcellona 4-3, pagelle: Acerbi mostruoso da 9; Frattesi determinante, 8

Inter vince il ritorno delle semifinali di Champions League, che resterà nella sua storia, contro il Barcellona con il punteggio di 4-3. Le pagelle di Inter-Barcellona.YANN SOMMER – 7 – Compie una parata quasi insperata, su Eric Garcia, da distanza ravvicinata. Decisivo anche sul tiro a giro di Lamine Yamal nella seconda fase del secondo tempo. Non è impeccabile nei rilanci, anche a causa dell’attenta marcatura dei difendenti catalani sui rispettivi avversari.Inter-Barcellona, pagelle – DIFESAdal 71? MATTEO DARMIAN – 6,5 – Entra per sostituire un Bisseck che era in affanno a causa della costante pressione avversaria. Dopo qualche Intervento corretto, si perde Raphinha in occasione del 3-2 del brasiliano.dal 108? STEFAN DE VRIJ – 7 – Inserito per rafforzare il nucleo difensivo in previsione dell’arrembaggio dei blaugrana. 🔗 L’vince il ritorno delle semifinali di Champions League, che resterà nella sua storia, contro ilcon il punteggio di 4-3. Ledi.YANN SOMMER – 7 – Compie una parata quasi insperata, su Eric Garcia, da distanza ravvicinata. Decisivo anche sul tiro a giro di Lamine Yamal nella seconda fase del secondo tempo. Non è impeccabile nei rilanci, anche a causa dell’attenta marcatura dei difendenti catalani sui rispettivi avversari.– DIFESAdal 71? MATTEO DARMIAN – 6,5 – Entra per sostituire un Bisseck che era in affanno a causa della costante pressione avversaria. Dopo qualchevento corretto, si perde Raphinha in occasione del 3-2 del brasiliano.dal 108? STEFAN DE VRIJ – 7 – Inserito per rafforzare il nucleo difensivo in previsione dell’arrembaggio dei blaugrana. 🔗 Inter-news.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pagelle Bayern Monaco-Inter (1-2): Acerbi rende Kane un micio, Barella alla Tardelli – TS - Vittoria per l’Inter nell’andata dei quarti di finale di Champions League, vittoria col Bayern Monaco 1-2. Super prove di Acerbi e Barella. Le pagelle di Bayern Monaco-Inter, stilate da Tuttosport. IMPRESA – Serviva una prova eroica e l’Inter l’ha tirata fuori. I nerazzurri hanno battuto il Bayern Monaco 2-1 all’Allianz Arena nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Ora si attende il ritorno allo Stadio San Siro di Milano. 🔗inter-news.it

Pagelle Atalanta-Inter 0-2: Acerbi e Lautaro i migliori, Retegui non incide - L’Inter piazza il break. Dopo il pareggio del Napoli a Venezia, la squadra di Simone Inzaghi vince lo scontro diretto con l’Atalanta per 2-0 e si porta a 64 punti, tre in più del Napoli e sei in più della Dea. L’Inter si conferma imbattuta nelle ultime 13 partite contro l’Atalanta in Serie A. Un vero e proprio tabù per Gasperini, espulso a seguito delle proteste per il rosso inflitto dall’arbitro Massa all’indirizzo di Ederson, anche lui allontanato all’81’ per qualche parola di troppo verso il direttore di gara. 🔗sportface.it

Inter, Acerbi monumentale! Brilla il centrocampo: le pagelle – TS - L’Inter si gode tre punti d’oro: nella vittoria contro l’Atalanta, Carlos Augusto apre le danze, poi capitan Lautaro Martinez mette il sigillo. Queste le pagelle di Tuttosport. GRUPPO – Yann Sommer è già rientrato a pieno regime: 7 per lo svizzero che sul colpo di testa di Pasalic, mette in mostra tutta la sua bravura. Inizia così il quotidiano torinese, che promuove tutta la difesa dell’Inter. Due 6. 🔗inter-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter-Barcellona, le pagelle - Acerbi highlander, Sommer si supera. Bastoni eroico, Frattesi è ossigeno; Inter-Barcellona 4-3: risultato finale e highlights; PAGELLE E TABELLINO INTER-BARCELLONA 4-3 | Acerbi eroico muro Sommer; Inter-Barcellona 4-3, pagelle: Acerbi mostruoso da 9; Frattesi determinante, 8. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter-Barcellona 4-3, le pagelle: Acerbi fa esplodere San Siro (7), cuore Lautaro (8), Frattesi eroe (7), Sommer le prende tutte (7,5) - L’Inter di Simone Inzaghi confeziona un’altra impresa epica, superando il Barcellona di Flick e Yamal per 4-3 nella semifinale di ritorno del Meazza e strappando il visto per Monaco ... 🔗leggo.it

Inter-Barcellona, le pagelle - Acerbi highlander, Sommer si supera. Bastoni eroico, Frattesi è ossigeno - ACERBI 7,5 - Fa valere l'esperienza mostrando lo sguardo sicuro ai compagni anche nei momenti di maggior smarrimento. L'assenza di una punta centrale avversaria non lo scompone più di tanto ed è bravo ... 🔗fcinternews.it

Pagelle Inter-Barcellona 4-3, nerazzurri in finale: Lautaro, Sommer, Acerbi e Frattesi eroici - Champions League semifinale di ritorno Inter-Barcellona 4-3 top e flop: partita infinita a San Siro, Lautaro è super, ma gli eroi sono Acerbi e Frattesi. 🔗sport.virgilio.it