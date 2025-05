Inter-Barcellona 4-3 nerazzurri in finale di Champions | Inzaghi festeggia sotto la pioggia

© Ilmattino.it - Inter-Barcellona 4-3, nerazzurri in finale di Champions: Inzaghi festeggia sotto la pioggia

Inter eroica si impone 4-3 sul Barcellona dopo i tempi supplementari (dopo il 3-3 dell'andata) e conquista un posto nella finale di Champions League contro la vincente della seconda. 🔗 Un'eroica si impone 4-3 suldopo i tempi supplementari (dopo il 3-3 dell'andata) e conquista un posto nelladiLeague contro la vincente della seconda. 🔗 Ilmattino.it

Su questo argomento da altre fonti

Barcellona Inter, quanto incasseranno i nerazzurri nel caso in cui dovessero andare in Finale? - Barcellona Inter, quanto hanno incassato fino ad ora i nerazzurri (e la cifra potrebbe salire) se dovessero arrivare in finale Barcellona Inter è sempre alle porte, e dall’altra parte la domanda sorge spontanea: quanto L’ANALISI DI CALCIOEFINANZA – Per quanto riguarda l’Inter, gli incassi per il raggiungimento delle semifinali di Champions superano già i 113 milioni di […] 🔗calcionews24.com

Champions, Inter-Barcellona: nerazzurri a caccia della finale. Salvataggio di Martinez che anticipa Lautaro Live 0-0 - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio 🔗xml2.corriere.it

Champions, Inter-Barcellona: nerazzurri a caccia della finale. Pressing degli spagnoli, Bastoni chiude su Yamal Diretta 0-0 - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio 🔗xml2.corriere.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter-Barcellona 4-3, risultato e highlights della semifinale di Champions League: decide Frattesi al 99'; FINALE Inter-Barcellona 4-3! È storia, è finale di Champions League!; Inter-Barcellona diretta Champions League: poker di Frattesi, Inzaghi è in finale!; Inter-Barcellona: stasera la sfida che vale la finale di Champions. LA GIORNATA LIVE. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter-Barcellona 4-3 dts: nerazzurri in finale dopo una semifinale leggendaria. Frattesi firma il gol qualificazione al minuto 99 - CHAMPIONS LEAGUE Al termine di una partita pazzesca, i nerazzurri di Simone Inzaghi si qualificano alla finale di Monaco di Baviera. 🔗eurosport.it

Pagelle Inter-Barcellona 4-3, nerazzurri in finale: Lautaro, Sommer, Acerbi e Frattesi eroici - Champions League semifinale di ritorno Inter-Barcellona 4-3 top e flop: partita infinita a San Siro, Lautaro è super, ma gli eroi sono Acerbi e Frattesi. 🔗sport.virgilio.it

Champions League, Inter-Barcellona 4-3: Frattesi fa esplodere San Siro ai supplementari, nerazzurri in finale - Missione compiuta per l'Inter che batte 4-3 ai supplementari il Barcellona ed è la prima finalista della Champions League 2024/2025 ... 🔗sportmediaset.mediaset.it