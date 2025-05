Inter-Barcellona 4-3 impresa eroica compiuta | SIAMO IN FINALE!

impresa eroica, raggiungendo la FINALE di Champions League! Il secondo tempo supplementare di Inter-Barcellona finisce 4-3.FINALE!! – Altri 15? dopo il primo tempo supplementare deciso dal gol di Davide Frattesi. Tanta forza e coraggio dai parte dei nerazzurri che nonostante le fatiche prova a tutti i costi a difendere il risultato. Il pubblico di San Siro spinge i ragazzi di Simone Inzaghi verso l’impresa, con Yann Sommer assoluto protagonista. Al 113? il portiere svizzero compie una delle parate più importanti della partita, imponendosi sulla botte forte e sicura di Yamal. Saltano ormai tutti gli schemi, con le squadre lunghissime e la squadra di Flick alla disperata ricerca del gol del pareggio. Il tempo sembra non passare mai ma alla fine Marciniak fischia tre volte: l’Inter è FINALE!!Inter-Barcellona 4-3Gol: Lautaro Martinez (I) al 21?, Hakan Calhanoglu (R) (I) al 45?, Eric Garcia (B) al 54?, Dani Olmo (B) al 60?, Francesco Acerbi (I) al 90+3?, Davide Frattesi (I) al 99?. 🔗 I nerazzurri di Simone Inzaghi compiono un’, raggiungendo ladi Champions League! Il secondo tempo supplementare difinisce 4-3.!! – Altri 15? dopo il primo tempo supplementare deciso dal gol di Davide Frattesi. Tanta forza e coraggio dai parte dei nerazzurri che nonostante le fatiche prova a tutti i costi a difendere il risultato. Il pubblico di San Siro spinge i ragazzi di Simone Inzaghi verso l’, con Yann Sommer assoluto protagonista. Al 113? il portiere svizzero compie una delle parate più importanti della partita, imponendosi sulla botte forte e sicura di Yamal. Saltano ormai tutti gli schemi, con le squadre lunghissime e la squadra di Flick alla disperata ricerca del gol del pareggio. Il tempo sembra non passare mai ma alla fine Marciniak fischia tre volte: l’!!4-3Gol: Lautaro Martinez (I) al 21?, Hakan Calhanoglu (R) (I) al 45?, Eric Garcia (B) al 54?, Dani Olmo (B) al 60?, Francesco Acerbi (I) al 90+3?, Davide Frattesi (I) al 99?. 🔗 Inter-news.it

