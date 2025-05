Inter-Barcellona 4-3 impresa a San Siro | nerazzurri in finale di Champions

© Lapresse.it - Inter-Barcellona 4-3, impresa a San Siro: nerazzurri in finale di Champions

Inter batte per 4-3 ai supplementari in casa il Barcellona e si qualifica per la finale di Champions League al termine di una partita leggendaria. Il 31 maggio i nerazzurri di Simone Inzaghi affronteranno la vincente della seconda semifinale in programma domani tra Psg e Arsenal.Simone Inzaghi (Photo by SpadaLaPresse)Per l’Inter sarà la settima finale in Coppa dei CampioniChampions League, i nerazzurri puntano al loro quarto successo dopo i tre del 196364, 196465 e del 2010. Dal Paradiso all’Inferno e ancora al Paradiso.Inter-Barcellona, 4-3: i marcatoriE’ successo di tutto al Meazza. Protagonisti assoluti nella bolgia del Meazza sono stati Lautaro Martinez e Frattesi. In dubbio fino all’ultimo, il capitano nerazzurro trascina i suoi con il suo ottavo gol in sette partite in questa Champions oltre al rigore procurato e trasformato poi dal solito Calhanoglu. 🔗 Missione compiuta: l’batte per 4-3 ai supplementari in casa ile si qualifica per ladiLeague al termine di una partita leggendaria. Il 31 maggio idi Simone Inzaghi affronteranno la vincente della seconda semiin programma domani tra Psg e Arsenal.Simone Inzaghi (Photo by SpadaLaPresse)Per l’sarà la settimain Coppa dei CampioniLeague, ipuntano al loro quarto successo dopo i tre del 196364, 196465 e del 2010. Dal Paradiso all’Inferno e ancora al Paradiso., 4-3: i marcatoriE’ successo di tutto al Meazza. Protagonisti assoluti nella bolgia del Meazza sono stati Lautaro Martinez e Frattesi. In dubbio fino all’ultimo, il capitano nerazzurro trascina i suoi con il suo ottavo gol in sette partite in questaoltre al rigore procurato e trasformato poi dal solito Calhanoglu. 🔗 Lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ecotermologic Progresso sfiora l'impresa contro Zerosystem San Damaso - Impresa sfiorata, per l’Ecotermologic Progresso: la squadra di Castel Maggiore ha costretto al tiebreak la capolista Zerosystem San Damaso, che due volte sotto si impone al quinto set (25-20, 16-25, 25-20, 11-25, 9-15). Il punto conquistato racconta una volta di più il percorso di crescita della squadra neo promossa. Di più: il punto avvicina alla salvezza aritmetica nel campionato di B2 femminile, ormai formalità da diverse settimane. 🔗sport.quotidiano.net

San Martino, gestito un delicato trasporto salvavita per una donna di 43 anni - Una donna di 43 anni è stata salvata grazie a un delicato trasporto dalla Liguria al Piemonte in Ecmo (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation), una procedura salvavita che supporta il cuore e i polmoni in caso di grave insufficienza respiratoria o cardiaca. Il trasporto salvavita gestito dal San... 🔗genovatoday.it

Rifiuti speciali abbandonati in un terreno a San Pio: individuata impresa, scattano le denunce - Scarti di lavorazione, contenitori di vernici, parti di mobilio, contenitori usati in materiale plastico di prodotti alimentari, locandine plastificate con immagini di rosticceria e teloni in disuso in materiale plastico. E' quanto era stato sversato in un terreno a San Pio, trasformato in una... 🔗baritoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Champions League Inter-Barcellona 4-3 | impresa Inzaghi tra epica e storia È finale; LIVE Inter-Barcellona 2-0, Champions League 2025 in DIRETTA: inizia il secondo tempo; Inter-Barcellona 4-3, impresa eroica compiuta: SIAMO IN FINALE!. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Champions League, Inter-Barcellona 4-3 ai supplementari. Neroazzurri in finale - Su Sky semifinale di ritorno combattutissima a San Siro tra i nerazzurri e i blaugrana. All’andata in Spagna era finita 3-3. Nei supplementari gol decisivo di Frattesi e l'Inter si aggiudica un posto ... 🔗tg24.sky.it

Gloria e battaglia a San Siro: Inter-Barcellona sul palco delle grandi imprese nerazzurre - Appuntamento con la storia in quel di San Siro con Inter-Barcellona e la Scala del Calcio che si aspetta una nuova impresa nerazzurra ... 🔗derbyderbyderby.it

LIVE - Inter-Barcellona, le ufficiali: è Rumble in San Siro, Inzaghi all'assalto con gli stessi undici dell'andata - Non bastasse il fatto che stiamo parlando di una semifinale di Champions League, il risultato della gara di andata contribuisce ancora di più a rendere questa serata ‘la’ serata: quella che vale una s ... 🔗informazione.it