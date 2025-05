Inter Barcellona 4-3 | i nerazzurri scrivono la storia! Sono in finale di Champions dopo una partita eroica

© Calcionews24.com - Inter Barcellona 4-3: i nerazzurri scrivono la storia! Sono in finale di Champions dopo una partita eroica

Inter Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League: seguila live Tutto pronto a San Siro per Inter Barcellona, match valevole per la semifinale di ritorno di Champions League dopo il 3 a 3 maturato all'andata. Chi vincerà la sfida di oggi volerà in finale

Barcellona Inter, quanto incasseranno i nerazzurri nel caso in cui dovessero andare in Finale? - Barcellona Inter, quanto hanno incassato fino ad ora i nerazzurri (e la cifra potrebbe salire) se dovessero arrivare in finale Barcellona Inter è sempre alle porte, e dall’altra parte la domanda sorge spontanea: quanto L’ANALISI DI CALCIOEFINANZA – Per quanto riguarda l’Inter, gli incassi per il raggiungimento delle semifinali di Champions superano già i 113 milioni di […] 🔗calcionews24.com

Inter-Barcellona al polacco Marciniak: bilancio negativo per i nerazzurri - Sarà il polacco Szymon Marciniak a dirigere la delicatissima semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, in programma domani sera alle 21 a San Siro. Un nome che i tifosi nerazzurri conoscono bene, e non sempre con piacere: il 44enne fischietto di Plock ha già arbitrato l’Inter in 9 occasioni, con un bilancio non proprio esaltante. Due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte il bilancio complessivo, compresi due match di Europa League. 🔗ilnerazzurro.it

Barcellona Inter, questi bluagrana spaventano i nerazzurri: la stampa spagnola commenta il KO con la Roma - di RedazioneBarcellona Inter, questi bluagrana spaventano i nerazzurri: la stampa spagnola commenta il KO con la Roma. Ecco cosa hanno scritto Il Barcellona non sembra preoccuparsi troppo di quest’ultima Inter vista dopo i 3 KO di fila arrivati contro Bologna, Milan e Roma. Ne è convinta anche la stampa spagnola, come riassume Tuttosport. I blaugrana arrivano alla gara di mercoledì sulle ali dell’entusiasmo, da primi in classifica in Liga e da campioni della Coppa del Rey dopo aver battuto in finale i rivali storici del Real Madrid. 🔗internews24.com

Inter-Barcellona 4-3, la diretta: gol di Frattesi, i nerazzurri la ribaltano ai supplementari; Inter-Barcellona 4-3, risultato e highlights della semifinale di Champions League: decide Frattesi al 99'; LIVE - Inter-Barcellona 2-0, intervallo: squadre a riposo, primo tempo indirizzato dai nerazzurri con Lautaro e Calhanoglu; Inter-Barcellona | L'arrivo del pullman nerazzurro a San Siro.

Inter-Barcellona 4-3 dts: nerazzurri in finale dopo una semifinale leggendaria. Frattesi firma il gol qualificazione al minuto 99 - CHAMPIONS LEAGUE Al termine di una partita pazzesca, i nerazzurri di Simone Inzaghi si qualificano alla finale di Monaco di Baviera. 🔗eurosport.it

Pagelle Inter-Barcellona 4-3, nerazzurri in finale: Lautaro, Sommer, Acerbi e Frattesi eroici - Champions League semifinale di ritorno Inter-Barcellona 4-3 top e flop: partita infinita a San Siro, Lautaro è super, ma gli eroi sono Acerbi e Frattesi. 🔗sport.virgilio.it

Champions League, Inter-Barcellona 4-3: Frattesi fa esplodere San Siro ai supplementari, nerazzurri in finale - Missione compiuta per l'Inter che batte 4-3 ai supplementari il Barcellona ed è la prima finalista della Champions League 2024/2025 ... 🔗sportmediaset.mediaset.it