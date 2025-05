Inter Barcellona 4-3 | i nerazzurri scrivono la storia! Sono in finale di Champions dopo una partita eroica

Inter Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League: seguila live con noi

Tutto pronto a San Siro per Inter Barcellona, match valevole per la semifinale di ritorno di Champions League dopo il 3 a 3 maturato all'andata. Chi vincerà la sfida di oggi volerà in finale (in caso di parità si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore). Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro.

AGGIORNA LA LIVE

CRONACA

1' Fischio d'inizio – Si comincia!

4' Primo numero di Yamal – Va via su Dimarco e Mkhitaryan a centrocampo, fallo dell'esterno nerazzurro a Interrompere l'azione.

5' Brivido in difesa dell'Inter – Il Barcellona trova spazio sulla sinistra, cross basso deviato e allontanato con i piedi da Sommer.

