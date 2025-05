Inter-Barcellona 4-3 Frattesi regala la finale di Champions ai nerazzurri

Inter vola in finale di Champions League. Al termine di 120 minuti epici, i nerazzurri vincono 4-3 contro il Barcellona a San Siro e staccano il pass per l'ultimo atto del torneo a Monaco di Baviera. L'incredibile partita di San Siro finisce ai supplementari, dopo il 3-3 dei 90' regolamentari. Decide il gol .

Champions League, Frattesi all’ultimo regala la vittoria contro il Bayern Monaco, l’Arsenal travolge il Real - I primi due quarti di finale di Champions League hanno regalato spettacolo. Da una parte l'Inter fa l'impresa e supera il Bayern Monaco, mentre l'Arsenal abbatte con un sonoro 3-0 il Real Madrid L'articolo Champions League, Frattesi all’ultimo regala la vittoria contro il Bayern Monaco, l’Arsenal travolge il Real proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Bayern Monaco Inter 1-2, Frattesi regala l’andata a Inzaghi: i tedeschi, decimati dagli infortuni, non riescono a strappare il pareggio - di Redazione JuventusNews24Bayern Monaco Inter 1-2, Frattesi regala i quarti d’andata: il resoconto della sfida vinta dai nerazzurri in Champions League È terminato il primo quarto di finale d’andata di Champions League tra Bayern Monaco e Inter col risultato di 1-2. Alla rete di Lautaro, dopo una bella azione dei nerazzurri, risponde Muller e poi Frattesi. I rivali della Juve vincono il primo atto in trasferta. 🔗juventusnews24.com

Inter-Barcellona 4-3, Frattesi regala la finale di Champions ai nerazzurri - (Adnkronos) - L’Inter vola in finale di Champions League. Al termine di 120 minuti epici, i nerazzurri vincono 4-3 contro il Barcellona a San Siro e staccano il pass per l’ultimo atto del torneo a Mon ... 🔗msn.com

Inter-Barcellona, Frattesi crolla a terra dopo il gol: cosa è successo - Il gol di Frattesi ha fatto venire giù lo stadio. Per intero. La sua esultanza è stata incredibile e ha fatto esplodere tutti. Dopo il gol, poco dopo, è crollato a terra. Fabio Caressa ha ipotizzato q ... 🔗msn.com

Inter-Barcellona 4-3 dts: Frattesi firma una impresa epica, nerazzurri in finale di Champions - Gara che resterà nella storia. Lautaro e Calhanoglu segnano nel primo tempo, i catalani la ribaltano con Eric Garcia, Olmo e Raphinha ma Acerbi pareggia al ... 🔗repubblica.it