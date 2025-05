Inter-Barcellona 4-3 Frattesi regala la finale di Champions ai nerazzurri

Inter vola in finale di Champions League. Al termine di 120 minuti epici, i nerazzurri vincono 4-3 contro il Barcellona a San Siro e staccano il pass per l’ultimo atto del torneo a Monaco di Baviera. L’incredibile partita di San Siro finisce ai supplementari, dopo il 3-3 dei 90’ regolamentari. Decide il gol di Frattesi: in finale, per Inzaghi ci sarà una tra Arsenal e Psg (francesi vittoriosi 1-0 nella partita d’andata all’Emirates, mercoledì 7 maggio alle 21 il ritorno al Parco dei Principi). La prima notizia della semifinale riguarda gli attaccanti. Lautaro Martinez ce la fa e Inzaghi lo schiera nell’undici titolare accanto a Thuram. Anche Flick recupera Lewandowski, ma non rischia e il polacco parte dalla panchina. Per il resto, solito 3-5-2 nerazzurro, con Dumfries e Dimarco a tutta fascia e linea di centrocampo completata dal trio Barella- Calhanoglu-Mkhitaryan. 🔗 (Adnkronos) – L’vola indiLeague. Al termine di 120 minuti epici, ivincono 4-3 contro ila San Siro e staccano il pass per l’ultimo atto del torneo a Monaco di Baviera. L’incredibile partita di San Siro finisce ai supplementari, dopo il 3-3 dei 90’ regolamentari. Decide il gol di: in, per Inzaghi ci sarà una tra Arsenal e Psg (francesi vittoriosi 1-0 nella partita d’andata all’Emirates, mercoledì 7 maggio alle 21 il ritorno al Parco dei Principi). La prima notizia della semiriguarda gli attaccanti. Lautaro Martinez ce la fa e Inzaghi lo schiera nell’undici titolare accanto a Thuram. Anche Flick recupera Lewandowski, ma non rischia e il polacco parte dalla panchina. Per il resto, solito 3-5-2 nerazzurro, con Dumfries e Dimarco a tutta fascia e linea di centrocampo completata dal trio Barella- Calhanoglu-Mkhitaryan. 🔗 Ildenaro.it

