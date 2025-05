Inter Barcellona 4-3 è finita! Inzaghi è in finale di Champions League dopo una partita che entrerà nella storia del calcio | polemiche a non finire dei blaugrana

Inter Barcellona 4-3, è finita! Inzaghi è in finale di Champions League: il resoconto della grandissima sfida di coppa. L'Inter è in finale di Champions League. Battuto il Barcellona dopo una partita incredibile che entrerà nella storia del calcio: a San Siro finisce 4-3 dopo i tempi supplementari e la rete di Frattesi che fa volare Inzaghi. I rivali della Juve, dopo il grande pareggio per 3-3 in trasferta, si ripetono e battono i blaugrana in una partita con qualche polemica arbitrale ma che la spediscono tra le due squadri più forti in tutta Europa.

Viviano critico: «Ma il Barcellona come c***o difende? Se ci fosse stato Donnarumma in porta per l’Inter, sarebbe finita…» - di RedazioneViviano critico: «Ma il Barcellona come c***o difende? Se ci fosse stato Donnarumma in porta per l’Inter, sarebbe finita…» Le parole dell’ex portiere Emiliano Viviano, ex portiere, ha commentato ai microfoni di TV Play la sfida terminata con un emozionante 3-3 tra Barcellona e Inter, andata in scena ieri. LE PAROLE- «Se ci fosse stato Donnarumma in porta per l’Inter, sarebbe finita 3-1 per i nerazzurri. 🔗internews24.com

Barcellona, appunti verso l’Inter: passa tutto da Pedri, ma Flick ha anche dei punti deboli | Primapagina - 2025-04-27 00:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’Inter avrà certamente preso appunti sul Barcellona in vista del grande appuntamento di mercoledì prossimo, per l’andata delle semifinali di Champions League. La partita contro il Real Madrid, al di là del risultato della finale di Coppa del Re e del grande dispendio di energie provocato dalla disputa dei tempi supplementari, ha fornito indicazioni molto utili a Simone Inzaghi e al suo staff di collaboratori. 🔗justcalcio.com

Flick annuncia: «Lewandowski sta migliorando. Inzaghi vuole sapere se recupera per Inter Barcellona? Gli dico questo» - di RedazioneL’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Valladolid Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Real Valladolid, il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato delle possibilità di recuperare Lewandowski e Baldé dai rispettivi infortuni per la gara di ritorno in Champions League contro l’Inter di martedì sera. 🔗internews24.com

Inter-Barcellona, le pagelle - Acerbi highlander, Sommer si supera. Bastoni eroico, Frattesi è ossigeno - SOMMER 8 - È in queste serate europee che dimostra di essere un portiere di livello internazionale. Subisce tre gol ma ne evita molti di più con interventi al limite del ... 🔗fcinternews.it

Champions League, Inter-Barcellona 4-3: Frattesi fa esplodere San Siro ai supplementari, nerazzurri in finale - Missione compiuta per l'Inter che batte 4-3 ai supplementari il Barcellona ed è la prima finalista della Champions League 2024/2025 ... 🔗sportmediaset.mediaset.it

LIVE - Inter-Barcellona 4-3, 121': due minuti di recupero, catalani all'assalto disperato - INTER-BARCELLONA 4-3 (21' Lautaro Martinez (I), 45' + 1' Calhanoglu (I, rig.), 54' Eric Garcia (B), 60' Dani Olmo (B), 87' Raphinha (B), 90' + 3' Acerbi (I). 99' Frattesi (I)) LIVE MATCH 120' - Due di ... 🔗msn.com