Inter-Barcellona 4-3 è contro rimonta! Frattesi decidi i primi 15?

Inter-Barcellona si prolunga ai tempi supplementari. I primi 15? finiscono 4-3: decide il gol di Davide Frattesi. Nerazzurri ancora vivi.PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE – Il 3-3 di Montjuïc si somma allo stesso risultato ottenuto nei tempi regolamentari di San Siro. Il totale di 6-6, deciso dal prodigioso gol di Francesco Acerbi nel finale, prolunga Inter-Barcellona ai tempi supplementari. I nerazzurri tornano in campo, dopo la brevissima pausa, con grande convinzione e sembrano poter mettere ancora in difficoltà gli spagnoli. Ed è proprio così, perché al 99? l’Inter si porta nuovamente avanti. A deciderla è uno che non delude quasi mai quando subentra dalla panchina: Davide Frattesi. Il centrocampista italiano viene servito da Marcus Thuram dalla destra e col sinistro freddissimo mette ko Szcz?sny sul secondo palo. 🔗 A San Siro lo spettacolo disi prolunga ai tempi supplementari. I15? finiscono 4-3: decide il gol di Davide. Nerazzurri ancora vivi.PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE – Il 3-3 di Montjuïc si somma allo stesso risultato ottenuto nei tempi regolamentari di San Siro. Il totale di 6-6, deciso dal prodigioso gol di Francesco Acerbi nel finale, prolungaai tempi supplementari. I nerazzurri tornano in campo, dopo la brevissima pausa, con grande convinzione e sembrano poter mettere ancora in difficoltà gli spagnoli. Ed è proprio così, perché al 99? l’si porta nuovamente avanti. A deciderla è uno che non delude quasi mai quando subentra dalla panchina: Davide. Il centrocampista italiano viene servito da Marcus Thuram dalla destra e col sinistro freddissimo mette ko Szcz?sny sul secondo palo. 🔗 Inter-news.it

Basket DR2/M, gara 2 playoff: grande rimonta contro Lecce, l'Hs Carovigno e? in finale - CAROVIGNO -. Il sogno continua e si fa sempre più concreto. L’HS Carovigno Basket ha scritto una pagina memorabile della propria stagione, conquistando la vittoria del Girone C del campionato DR2 Puglia e accedendo alla finalissima. Dopo la netta affermazione in gara 1, i rossoblù hanno... 🔗today.it

Monteriggioni trionfa nel derby contro Estra Siena Bsc con una rimonta spettacolare - Meritata vittoria del Monteriggioni nel derby con l’Estra Siena Bsc. Il successo è maturato nel primo inning supplementare: la formazione guidata da Vic Luciani è stata sotto fino alla sesta ripresa (1-0 al 3’ per il Siena, vantaggio poi allargato fino al 3-1 di fine quarto inning), ha poi superato i bianconeri nella settima (4-3), ha allungato nella prima parte del 9’ segnando un ulteriore punto, fino alla rocambolesca rimonta dell’Estra che ha portato agli extrainning. 🔗sport.quotidiano.net

Pedro salva la Lazio, pari in rimonta contro il Parma - ROMA (ITALPRESS) – Gol e spettacolo all'Olimpico, dove la Lazio rimonta due gol al Parma e porta a casa un pareggio non particolarmente utile per la classifica, ma importante per il morale. Un 2-2 frutto delle doppiette di Ondrejka, in gol all'alba dei due tempi, e di Pedro, che entra dalla panchina e risolleva le sorti dei biancocelesti. Continua, però, la “maledizione” dell'Olimpico per gli uomini di Baroni, che davanti al proprio pubblico non vincono in campionato dal 5-1 contro il Monza del 9 febbraio: da allora, cinque pareggi. 🔗iltempo.it

Champions: Inter-Barcellona 3-3 DIRETTA e FOTO - Inter-Barcellona 3-3 in campo per la gara di ritorno della semifinale. Inter-BARCELLONA 2--3 - All'88' i catalani ribaltano il risultato con un gol di Raphinha Inter-BARCELLONA 2-2 - Al 60' il ... 🔗ansa.it