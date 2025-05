Instabilità internazionale ma fiducia nella qualità e capacità reattiva del sistema imprenditoriale regionale

"Una certificazione internazionale di qualità per il turismo" - Pisa ambisca a diventare una destinazione turistica di eccellenza nazionale. Non solo a parole, ma nei fatti. E’ la proposta di Forza Italia, che con il suo segretario provinciale Lorenzo Paladini, lancia "un ambizioso progetto per ottenere la Certificazione Iso 11778, il nuovo standard internazionale che valuta la qualità complessiva delle destinazioni turistiche, un autentico Sigillo di qualità turistica garantita che eleva la città a destinazione di eccellenza nazionale". 🔗lanazione.it

L’oro si conferma un “bene rifugio” in tempi di dazi ed instabilità internazionale - L’oro è sempre stato ritenuto il “bene rifugio”. Negli attuali scenari internazionali, quali sono le tendenze e le prospettive per chi ha investito o intende investire nel settore? E quali i rischi? Le tendenze e prospettive sono assolutamente positive sia per chi ha già investito sia per chi ancora non si è deciso, la quotazione di Borsa è destinata a salire pertanto fornisce ancora una grossa opportunità anche per gli investitori dell’ultimo minuto. 🔗zon.it

Manifattura, a Bergamo nel 2024 produzione negativa. Industria meglio dell’artigianato, pesa l’instabilità internazionale - Nell’ultima parte dell’anno qualche segnale di ripresa per la manifattura orobica c’è, soprattutto se si guarda all’industria, con un 2025 davanti, però, che tra crisi geopolitiche e incertezze commerciali si preannuncia davvero difficile da interpretare. È la sintesi che emerge dai dati pubblicati dalla Camera di Commercio di Bergamo relativi all’industria e all’artigianato orobico, in riferimento al IV trimestre del 2024. 🔗bergamonews.it

