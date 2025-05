India | Nuova Delhi razzi contro strutture milizani Kashmir in Pakistan

© Lapresse.it - India: Nuova Delhi, razzi contro strutture milizani Kashmir in Pakistan

Pakistan), 6 mag. (LaPresseAP) – L’India ha annunciato di aver condotto attacchi missilistici contro infrastrutture usate dai miliziani nel Kashmir controllato dal Pakistan. Ma secondo tre funzionari di Islamabad i razzi avrebbero colpito anche nella regione orientale del Punjab, colpendo una moschea della città di Bahawalpur e provocando la morte di un bambino e il ferimento di una donna e di un uomo. Hanno aggiunto che il Pakistan avrebbe condotto a sua volta attacchi di rappresaglia su cui non hanno, però, fornito ulteriori dettagli. Il ministero Indiano della Difesa ha dichiarato in una nota che nel raid di Nuova Delhi sono stati presi di mira almeno nove siti dove erano “stati pianificati attacchi terroristici contro l’India”. 🔗 Islamabad (), 6 mag. (LaPresseAP) – L’ha annunciato di aver condotto attacchi missilisticiinfrausate dai miliziani nelllato dal. Ma secondo tre funzionari di Islamabad iavrebbero colpito anche nella regione orientale del Punjab, colpendo una moschea della città di Bahawalpur e provocando la morte di un bambino e il ferimento di una donna e di un uomo. Hanno aggiunto che ilavrebbe condotto a sua volta attacchi di rappresaglia su cui non hanno, però, fornito ulteriori dettagli. Il ministerono della Difesa ha dichiarato in una nota che nel raid disono stati presi di mira almeno nove siti dove erano “stati pianificati attacchi terroristicil’”. 🔗 Lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tensione India-Pakistan, Islamabad teme un’imminente incursione delle forze armate di Nuova Delhi - Roma, 28 aprile 2025 - Il Pakistan teme un'incursione armata "imminente" delle forze armate indiane. La tensione è a mille dal 22 aprile, data dell'attentato di Pahalgam sono stati uccisi 26 turisti, quasi tutti indiani da estremisti del Fronte di resistenza (Trf), gruppo vicino alla più nota organizzazione terroristica, Lashkar-e-Taiba (Let), che ha prima rivendicato poi negato il coinvolgimento. 🔗quotidiano.net

Scambi di accuse e di colpi tra Pakistan e India. Nuova Delhi chiede a Roma di tagliare i finanziamenti a Islamabad - La situazione sempre più critica tra Pakistan e India ha costretto il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif a rinviare la visita ufficiale in Malesia prevista per venerdì. Lo ha annunciato il premier malese Anwar Ibrahim. Islamabad sta cercando sostegno diplomatico tra i “Paesi amici”. In mattinata, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è stato […] The post Scambi di accuse e di colpi tra Pakistan e India. 🔗lidentita.it

India e Pakistan, tensione a mille dopo l’attentato in Kashmir. Nuova Delhi: “Tutti i pakistani lascino il Paese”. Il rischio degli arsenali nucleari - Roma, 24 aprile 2025 - Torna a massimi livelli la tensione tra India e Pakistan a seguito del sanguinoso attentato terroristico nella regione contesa del Kashmir contro un gruppo di turisti, costato la vita ad almeno 26 persone, tutti indiani e un nepalese. Oggi il ministero degli Esteri di New Delhi ha intimato a tutti i cittadini pakistani in India di lasciare il Paese entro il 29 aprile. Ma è solo l'ultima misura adottata dal governo indiano dopo la strage di hindù a Pahalgam, rivendicato dal Fronte della Resistenza del Kashmir, vicino al gruppo islamista Lashkar-e-Tayyiba, responsabile ... 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

India: Nuova Delhi, razzi contro strutture milizani Kashmir in Pakistan - LaPresse; La Francia interessata al lanciarazzi indiano Pinaka; Accordo tra India e Russia per lo sviluppo del Pantsir; Missili russi sulle città, almeno 37 morti. A Kiev colpiti un ospedale pediatrico e una clinica - Zelensky sente Trudeau in vista del vertice Nato: Rafforzare le difese aeree ucraine per fermare i missili russi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

India: Nuova Delhi, razzi contro strutture milizani Kashmir in Pakistan - Islamabad (Pakistan), 6 mag. (LaPresse/AP) - L'India ha annunciato di aver condotto attacchi missilistici contro infrastrutture usate dai miliziani nel ... 🔗msn.com

India-Pakistan, tensione alle stelle: «Nuova Delhi pronta ad attaccare» - Dopo la strage di 26 turisti a Pahalgam del 22 aprile i venti di guerra si sono di nuovo alzati potentissima lungo la faglia del Kashmir, doppio epicentro dell’attuale crisi. Islamabad: «Il nostro int ... 🔗editorialedomani.it

Venti di guerra India-Pakistan: "Attacco di Delhi entro 24-36 ore" - Rischio di guerra tra India e Pakistan. Il governo di Islamabad ha dichiarato di avere «informazioni attendibili» in base alle quali Nuova Delhi starebbe pianificando un imminente attacco militare a s ... 🔗msn.com