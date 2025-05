India | Nuova Delhi Pakistan ha violato cessate il fuoco

Pakistan viola Nuovamente l’accordo di cessate il fuoco sparando con l’artiglieria a Bhimber Gali, nell’area di Poonch-Rajauri”. Lo scrive su X l’esercito Indiano dopo che Nuova Delhi ha annunciato di aver condotto un attacco missilistico contro strutture dei miliziani nel Kashmir controllato da Islamabad. 🔗 Roma, 6 mag. (LaPresse) – “Ilviolamente l’accordo diilsparando con l’artiglieria a Bhimber Gali, nell’area di Poonch-Rajauri”. Lo scrive su X l’esercitono dopo cheha annunciato di aver condotto un attacco missilistico contro strutture dei miliziani nel Kashmir controllato da Islamabad. 🔗 Lapresse.it

Tensione India-Pakistan, Islamabad teme un’imminente incursione delle forze armate di Nuova Delhi - Roma, 28 aprile 2025 - Il Pakistan teme un'incursione armata "imminente" delle forze armate indiane. La tensione è a mille dal 22 aprile, data dell'attentato di Pahalgam sono stati uccisi 26 turisti, quasi tutti indiani da estremisti del Fronte di resistenza (Trf), gruppo vicino alla più nota organizzazione terroristica, Lashkar-e-Taiba (Let), che ha prima rivendicato poi negato il coinvolgimento. 🔗quotidiano.net

Scambi di accuse e di colpi tra Pakistan e India. Nuova Delhi chiede a Roma di tagliare i finanziamenti a Islamabad - La situazione sempre più critica tra Pakistan e India ha costretto il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif a rinviare la visita ufficiale in Malesia prevista per venerdì. Lo ha annunciato il premier malese Anwar Ibrahim. Islamabad sta cercando sostegno diplomatico tra i “Paesi amici”. In mattinata, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è stato […] The post Scambi di accuse e di colpi tra Pakistan e India. 🔗lidentita.it

India e Pakistan, tensione a mille dopo l’attentato in Kashmir. Nuova Delhi: “Tutti i pakistani lascino il Paese”. Il rischio degli arsenali nucleari - Roma, 24 aprile 2025 - Torna a massimi livelli la tensione tra India e Pakistan a seguito del sanguinoso attentato terroristico nella regione contesa del Kashmir contro un gruppo di turisti, costato la vita ad almeno 26 persone, tutti indiani e un nepalese. Oggi il ministero degli Esteri di New Delhi ha intimato a tutti i cittadini pakistani in India di lasciare il Paese entro il 29 aprile. Ma è solo l'ultima misura adottata dal governo indiano dopo la strage di hindù a Pahalgam, rivendicato dal Fronte della Resistenza del Kashmir, vicino al gruppo islamista Lashkar-e-Tayyiba, responsabile ... 🔗quotidiano.net

