india lancia attacchi missilistici su infrastrutture terroristiche in pakistan

India ha lanciato attacchi missilistici contro nove siti che ospitano "infrastrutture terroristiche" situate sul territorio Pakistano come rappresaglia per l'attacco del 22 aprile nel Kashmir Indiano, ha annunciato oggi New Delhi. "Di recente, le forze armate Indiane hanno lanciato l'operazione Sindoor colpendo le infrastrutture terroristiche in Pakistan da dove venivano organizzati e diretti gli attacchi terroristici contro l'India", ha affermato il governo Indiano in una breve dichiarazione. 🔗 L'hatocontro nove siti che ospitano "" situate sul territorioo come rappresaglia per l'attacco del 22 aprile nel Kashmirno, ha annunciato oggi New Delhi. "Di recente, le forze armatene hannoto l'operazione Sindoor colpendo leinda dove venivano organizzati e diretti gliterroristici contro l'", ha affermato il governono in una breve dichiarazione. 🔗 Quotidiano.net

