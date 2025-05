India all’attacco operazione mirata in Pakistan dopo gli attentati

© It.insideover.com - India all’attacco, operazione mirata in Pakistan dopo gli attentati

India all’attentato terroristico di Pahalgam del 22 aprile ha preso una svolta decisiva con il lancio dell’operazione Sindoor, un’azione militare mirata contro infrastrutture terroristiche in Pakistan e nel Jammu e Kashmir occupato dal Pakistan (PoK).Il sindoor è una sostanza tradizionale di colore vermiglione utilizzata dalle donne hindu sposate lungo la scriminatura dei capelli. Simboleggia il matrimonio, e la sua assenza è comunemente interpretata come segno di vedovanza. L’operazione prende il nome da questo simbolo, alludendo metaforicamente al lutto nazionale e alla perdita subita dal popolo Indiano a seguito dell’attentato.L’operazione Sindoor è stata avviata nella notte del 6 maggio 2025, con conferma ufficiale da parte del Ministero della Difesa Indiano alle ore 1:44 del 7 maggio. 🔗 La risposta dell’all’attentato terroristico di Pahalgam del 22 aprile ha preso una svolta decisiva con il lancio dell’Sindoor, un’azione militarecontro infrastrutture terroristiche ine nel Jammu e Kashmir occupato dal(PoK).Il sindoor è una sostanza tradizionale di colore vermiglione utilizzata dalle donne hindu sposate lungo la scriminatura dei capelli. Simboleggia il matrimonio, e la sua assenza è comunemente interpretata come segno di vedovanza. L’prende il nome da questo simbolo, alludendo metaforicamente al lutto nazionale e alla perdita subita dal popolono a seguito dell’attentato.L’Sindoor è stata avviata nella notte del 6 maggio 2025, con conferma ufficiale da parte del Ministero della Difesano alle ore 1:44 del 7 maggio. 🔗 It.insideover.com

Cosa riportano altre fonti

India e Pakistan sull’orlo del conflitto: alta tensione dopo l’attacco in Kashmir - Le fibrillazioni tra Islamabad e Nuova Delhi stanno aumentando. Sabato, il Pakistan ha effettuato un test balistico, lanciando un missile terra-terra dalla gittata di 450 chilometri. Secondo il governo di Islamabad, il lancio era finalizzato a garantire la prontezza operativa delle truppe e a convalidare i parametri tecnici chiave. Il test è avvenuto pochi giorni dopo che il Pakistan aveva reso noto di essere in possesso di alcune informazioni di intelligence credibili, secondo cui l’India sarebbe pronta a sferrare un attacco militare. 🔗panorama.it

India, attacco terroristico nel Kashmir, uomini armati sparano su turisti, almeno 28 morti, fra le vittime potrebbe esserci un italiano – VIDEO - Sono 28 i morti, circa 20 i feriti nell’attacco terroristico nel Kashmir. Si teme la presenza di un italiano tra le vittime. Il ministro Tajani è stato informato Un attentato terroristico è avvenuto a regione del Jammu e Kashmir, in India. Almeno 28 persone hanno perso la vita e una ventina r 🔗ilgiornaleditalia.it

Attacco in Kashmir, almeno 26 morti, tutti residenti in India e Nepal - Ancora nessuna conferma della notizia di un cittadino italiano coinvolto nell'attentato. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha condannato l'attacco, definendolo "un atto atroce" L'articolo Attacco in Kashmir, almeno 26 morti, tutti residenti in India e Nepal proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Se ne parla anche su altri siti

Abbattuto El Cachorro, capo del cartello di Sinaloa; Russia, l'ombra di un attacco segreto di Kiev dietro le esplosioni sulla petroliera Koala (della flotta di Put; Medioriente, pesanti raid su Beirut. Media: obiettivo Nasrallah; L’incendio a Heathrow e l’ombra del sabotaggio russo: i segnali che indicano Mosca come mandante. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

India, attacco con missili sul Pakistan. L'esercito: «Via all'operazione Sindoor, colpite infrastrutture terroristiche» - Attacco missilistico dell'India sul Pakistan, la diretta e le notizie in aggiornamento. I responsabili della sicurezza pakistani hanno affermato che l'India ha lanciato missili oltre ... 🔗ilmessaggero.it

India, 'raid contro nove siti di terroristi in Pakistan' - L'India ha lanciato attacchi missilistici contro nove siti che ospitano "infrastrutture terroristiche" situate sul territorio pakistano come rappresaglia per l'attacco del 22 aprile nel Kashmir indian ... 🔗ansa.it

L’India attacca 9 siti in Pakistan - Le forze armate indiane hanno lanciato l’“Operazione Sindoor”, colpendo nove siti in Pakistan e nel Jammu e Kashmir occupato dal Pakistan, ha detto il governo in un comunicato ... 🔗ilsole24ore.com