Impresa Inter batte il Barcellona e vola in finale di Champions | San Siro è in estasiFinale 4-3

© Xml2.corriere.it - Impresa Inter, batte il Barcellona e vola in finale di Champions: San Siro è in estasiFinale 4-3

vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio 🔗 Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vincea Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio 🔗 Xml2.corriere.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Coco sicuro: «Se l’Inter batte il Barcellona vincerà la Champions. Lautaro? C’è un calciatore che è più importante» - di RedazioneLe parole di Francesco Coco, ex calciatore dell’Inter, sulla semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona Francesco Coco ha parlato al Corriere della Sera della semifinale di di ritorno di Champions League tra Inter-Barcellona. BARCELLONA – «Tutti pensano che il Barça sia circondato da un’aura di irraggiungibilità, essendo una società di grande storia, invece al suo interno tutti si comportano come in una famiglia. 🔗internews24.com

LIVE Inter-Barcellona, Champions League 2025 in DIRETTA: serve l’impresa dell’anno contro il fenomeno Yamal - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale di ritorno di Champions League 2024/2025 tra Inter e Barcellona. Il sold out di San Siro abbraccia gli uomini di Simone Inzaghi che ripartono dal pirotecnico 3-3 maturato sul prato catalano. Sarà nuovamente grande spettacolo con la vincente della sfida che troverà nella finalissima una tra Arsenal e PSG, altra semifinale che verrà disputata mercoledì sera. 🔗oasport.it

LIVE Inter-Barcellona, Champions League 2025 in DIRETTA: serve l’impresa del decennio contro Yamal - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale di ritorno di Champions League 2024/2025 tra Inter e Barcellona. Il sold out di San Siro abbraccia gli uomini di Simone Inzaghi che ripartono dal pirotecnico 3-3 maturato sul prato catalano. Sarà nuovamente grande spettacolo con la vincente della sfida che troverà nella finalissima una tra Arsenal e PSG, altra semifinale che verrà disputata mercoledì sera. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Impresa Inter, batte il Barcellona 4-3 e vola in finale di Champions; Inter eroica, è in finale di Champions League: impresa storica contro il Barcellona in semifinale; Inter-Barcellona di Champions League in diretta 4-3, impresa dei nerazzurri: gol decisivo di Frattesi ai supplementari, è finale; Champions League, Inter-Barcellona 4-3: impresa Inzaghi, tra epica e storia. È finale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Impresa Inter: battuto il Barcellona 4-3 ai supplementari, nerazzurri in finale di Champions - Lautaro, Calhanoglu, Acerbi e Frattesi firmano una notte da leggenda: L’Inter conquista la sua settima finale europea dopo una sfida mozzafiato ... 🔗tg.la7.it

Inter-Barcellona 4-3, nerazzurri in finale di Champions: Inzaghi festeggia sotto la pioggia - L'Inter torna in finale di Champions League e lo fa con una impresa, battendo il Barcellona con un 4-3 che nel punteggio evoca l'epos del ... 🔗msn.com

Inter eroica, è in finale di Champions League: impresa storica contro il Barcellona in semifinale - Pazza Inter, si fa rimontare dal Barcellona ma si accende nel finale con Acerbi e Frattesi: vince 4-3 e vola in finale di Champions League per la seconda ... 🔗fanpage.it