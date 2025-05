Impresa epica dell'Inter 4-3 in rimonta al Barcellona | il goal di Frattesi vale la finale di Monaco

goal E LE AZIONI SALIENTI 120`1` - De Vrij salva sul tap in di Araujo e subisce fallo. 116` - Altro tiro di Yamal, questa volta centrale: para.

I bonificatori dei campi minati. L’impresa epica dei ’men of corn’ - “Men of corn”: gli uomini del frumento, che fanno rinascere l’agricoltura. Ovvero i coraggiosi bonificatori dei campi minati mano a mano che il fronte liberava città e campagne, da noi nell’autunno 1944. Con questo titolo un giornale dell’Ottava Armata Alleata elogiava le squadre di sminatori che facevano la guerra contro la guerra, bonificando campi e siti ancora impestati da perfide mine antiuomo e anticarro disseminate dai nazifascisti in ritirata. 🔗ilrestodelcarlino.it

Champions League, Inter-Barcellona 4-3: impresa Inzaghi, tra epica e storia. È finale - Milano, 6 maggio 2025 – Quasi come quindici anni fa. Ma col cuore ancor più in gola. Nel 2010 Inter-Barcellona era stata il trampolino per la finale che aveva fatto rima con triplete. Questa volta la Coppa Italia è andata, il campionato dice +3 Napoli, ma l'impresa di questa notte rimarrà a prescindere nella storia. Perché il 4-3 strappato di cuore ai supplementari lancia in orbita la squadra di Inzaghi. 🔗sport.quotidiano.net

Malore improvviso, si sente male in casa e muore: aveva solo 43 anni - Si è sentita male in casa, abitava a Bovezzo, e non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale: Michela Cherubini è morta a soli 43 anni. L'ipotesi più accreditata è quella del decesso per cause naturali, probabilmente a causa di un malore, forse un infarto, ma la Procura ha comunque disposto che... 🔗bresciatoday.it