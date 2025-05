Il misterioso file nascosto in Tiger Woods 99 | ZZDUMMY DAT e il cortometraggio che EA non voleva farvi vedere

Una vecchia versione di Tiger Woods 99 per PlayStation nasconde un sorprendente cortometraggio, un vero e proprio easter egg per i fan del golf e dei videogiochi. Scoprire come identificare il disco contenente questa curiosità potrebbe rivelarsi un'avventura affascinante. La curiosità, del resto, ha sempre spinto gli appassionati a esplorare il mondo della tecnologia in modi insoliti e divertenti.

Una vecchia versione di TigerWoods 99 per PlayStation nasconde un cortometraggio: ecco come riconoscere il disco con l’easter egg.Da sempre, la curiosità ha spinto molti appassionati di tecnologia a compiere esperimenti bizzarri. Tra questi, inserire un disco per PlayStation nel lettore CD del proprio computer: un’azione che, nella maggior parte dei casi, non produce altro che una semplice lista di file, senza alcuna sorpresa. Tuttavia, non tutti i dischi sono uguali. Alcune copie del gioco TigerWoods 99 PGA Tour Golf, pubblicato per la prima PlayStation, contengono un contenuto nascosto inaspettato, accessibile solo tramite un PC.Non è del tutto chiaro come un file che nulla ha a che vedere con il gioco in questione sia potuto finire nella versione definitiva del gioco.Quando la Electronic Arts (editore del titolo diventato poi PGA Tour e basta dal ritiro del fuoriclasse americano – e con in mezzo un tentativo sfortunato di ribrandizzazione con Rory Mcllroy) venne a conoscenza della sua presenza, reagì prontamente ritirando le copie con il file in questione dal mercato, rilasciando un’edizione modificata – priva dell’elemento indesiderato. 🔗Leggi su Esports247.it © Esports247.it - Il misterioso file nascosto in Tiger Woods 99: ZZDUMMY.DAT e il cortometraggio che EA non voleva farvi vedere

