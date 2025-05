I funerali di Emanuele Capone e Nico Civitella si terranno l' 8 maggio nella cattedrale di San Giustino a Chieti

© Chietitoday.it - I funerali di Emanuele Capone e Nico Civitella si terranno l'8 maggio nella cattedrale di San Giustino a Chieti

funerali di Emanuele Capone e Nico Civitella, i due vigili del fuoco scomparsi tragicamente il 30 aprile scorso dopo esser precipitati in una forra durante un'escursione con altri due colleghi a Pennapiedimonte. Le esequie si terranno presso la cattedrale di San. 🔗 È stata resa ufficiale la data deidi, i due vigili del fuoco scomparsi tragicamente il 30 aprile scorso dopo esser precipitati in una forra durante un'escursione con altri due colleghi a Pennapiedimonte. Le esequie sipresso ladi San. 🔗 Chietitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

I funerali di Emanuele Capone e Nico Civitella si terranno l'8 maggio alla cattedrale di San Giustino a Chieti - È stata resa ufficiale la data dei funerali di Emanuele Capone e Nico Civitella, i due vigili del fuoco scomparsi tragicamente il 30 aprile scorso dopo esser precipitati in una forra durante un'escursione con altri due colleghi a Pennapiedimonte. Le esequie si terranno presso la Cattedrale di San... 🔗chietitoday.it

Emanuele Capone e Nico Civitella, chi erano i vigili del fuoco morti: disposta l'autopsia. Salvi i due colleghi - I due vigili del fuoco morti a Balzolo di Pennapiedimonte (Chieti) si chiamavano Nico Civitella ed Emanuele Capone e avevano 42 anni. Altri due vigili del fuoco, Giulio De Panfilis di... 🔗ilmessaggero.it

Nico Civitella ed Emanuele Capone: chi sono i due vigili del fuoco morti precipitando in un burrone - Sono Nico Civitella, di Guardiagrele, ed Emanuele Capone, di Chieti, i due vigili del fuoco morti dopo essere precipitati in un crepaccio durante una gita. I due uomini, entrambi 43enni, facevano parte del comando provinciale di Chieti e risultavano dispersi da ieri sera, dopo un'escursione in... 🔗today.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Emanuele e Nico: in cattedrale i funerali dei due vigili del fuoco; Giovedì 8 Maggio i funerali di Emanuele Capone e Nico Civitella; Chieti: giovedì maggio i funerali dei vigili del fuoco Emanuele Capone e Nico Civitella; I funerali di Emanuele Capone e Nico Civitella si terranno l'8 maggio alla cattedrale di San Giustino a Chieti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’Abruzzo si prepara per l’ultimo saluto a Nico Civitella ed Emanuele Capone: giovedì i funerali - Chieti. L'ultimo saluto a Nico Civitella ed Emanuele Capone, vigili del fuoco scomparsi nel tagico incidente in montagna a Pennapiedimonte, ... 🔗abruzzolive.it

Chieti, l'autopsia sui vigili del fuoco morti nel fiume Avello e l’addio nella chiesa di San Giustino - LA TRAGEDIA La prima autopsia sarà eseguita questa mattina su Nico Civitella, domani mattina sarà la volta di Emanuele Capone. Ieri pomeriggio il sostituto procuratore ... 🔗ilmessaggero.it

Chi erano Emanuele Capone e Nico Civitella, i due vigili del fuoco morti in montagna in Abruzzo - I due vigili del fuoco dispersi sono stati trovati morti. Salvi i due colleghi che li avevano accompagnati in escursione. 🔗tag24.it