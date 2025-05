GUIDA TV 6 MAGGIO 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI DIMARTEDÌ

GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione!

Rai1
21:30 23:20
Quasi Orfano
Porta a Porta
Film
Talk Show

Rai2
21:20 23:45
Belve
Festivallo
Talk Show
Show

Rai3
21:20 23:15
Un Giorno in Pretura
A Casa di Maria Latella
Inchieste
Talk Show

Rete 4
21:25 01:00
È Sempre Cartabianca
Dalla Parte degli Animali R
Talk Show
LifeStyle

Canale 5
21:40 00:10
Tradimento 1°Tv
X-Style
Serie Tv
Rubrica

Italia 1
21:15 01:10
Le Iene
I Griffin
Inchieste
Serie Tv

La7
21:15 01:00
DIMARTEDÌ
TgLa7
Talk Show
Notiziario

Tv8
21:00 23:00
Inter-Barcellona
Post-partita
Calcio
Talk Show

Nove
21:30 00:10
La Maschera di Ferro
Nudi e Crudi
Film
Reality

