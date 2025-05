Good Night and Good Luck stabilisce un nuovo record nella storia di Broadway

Good Night, and Good Luck, con star George Clooney, ha battuto un nuovo record superando quota 4 milioni di dollari guadagnati in una settimana. Lo spettacolo teatrale Good Night, and Good Luck con star George Clooney ha stabilito un nuovo record a Broadway superando la quota di 4 milioni di dollari incassati in una sola settimana. Nei sette giorni che si sono conclusi il 4 maggio, infatti, il progetto è arrivato a quota 4,003,482 dollari ottenuti con 8 rappresentazioni. Il record stabilito Lo show è attualmente in scena al Winter Garden Theatre e ha superato The Music Man nella classifica dei migliori incassi settimanali nella storia di Broadway. Good Night, and Good Luck ha recentemente ricevuto ben 5 nomination ai Tony Award, tra cui . 🔗 Lo spettacolo teatrale, and, con star George Clooney, ha battuto unsuperando quota 4 milioni di dollari guadagnati in una settimana. Lo spettacolo teatrale, andcon star George Clooney ha stabilito unsuperando la quota di 4 milioni di dollari incassati in una sola settimana. Nei sette giorni che si sono conclusi il 4 maggio, infatti, il progetto è arrivato a quota 4,003,482 dollari ottenuti con 8 rappresentazioni. Ilstabilito Lo show è attualmente in scena al Winter Garden Theatre e ha superato The Music Manclassifica dei migliori incassi settimanalidi, andha recentemente ricevuto ben 5 nomination ai Tony Award, tra cui . 🔗 Movieplayer.it

