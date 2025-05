Gol Acerbi l’Inter non muore mai! Il difensore manda ai supplementari il match! – VIDEO

Acerbi, l’Inter non muore mai! Il difensore manda ai supplementari il match! Le immaginil’Inter non muore mai, e dopo aver subito il 3-2 dal Barcellona, con un gol di Raphinha, trova il 3-3 insperato in una delle ultime occasioni della partita. Acerbi, da attaccante vero, gira una palla che arriva dal fondo e insacca alle spalle di Sczesny, facendo esplodere di gioia San Siro. Partita che va ai supplemntari.?? GOAL: Acerbi?? Inter 3-3 BarcelonaWhat a game!pic.twitter.comG5xQZJbGaL— Goals Xtra (@GoalsXtra) May 6, 2025 ? 90+4? GOL DELl’Inter! – Pareggio stoico dell’Inter! – Thuram per Dumfries, vince il contrasto di fisico su Martin, mette in mezzo per Acerbi che sul primo palo di destro la mette sotto l’incrocio! Internews24.com 🔗 Golnonmai! Ilaiil! Le immagininonmai, e dopo aver subito il 3-2 dal Barcellona, con un gol di Raphinha, trova il 3-3 insperato in una delle ultime occasioni della partita., da attaccante vero, gira una palla che arriva dal fondo e insacca alle spalle di Sczesny, facendo esplodere di gioia San Siro. Partita che va ai supplemntari.?? GOAL:?? Inter 3-3 BarcelonaWhat a game!pic.twitter.comG5xQZJbGaL— Goals Xtra (@GoalsXtra) May 6, 2025 ? 90+4? GOL DEL! – Pareggio stoico del! – Thuram per Dumfries, vince il contrasto di fisico su Martin, mette in mezzo perche sul primo palo di destro la mette sotto l’incrocio! Internews24.com 🔗 Internews24.com

