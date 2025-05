GLADIATORI! Inter eroica piegato il Barcellona dopo un 4-3 leggendario | é finale di Champions!

Inter eroica conquista la finale di Champions League. Semifinale di ritorno di un’intensità pazzesca a San Siro contro il fortissimo Barcellona. Gli uomini di Simone Inzaghi, dopo il 3-3 dell’andata, volevano conquistare l’accesso all’atto conclusivo di Monaco di Baviera del prossimo 31 maggio e così è stato. Un match dalle palpitanti emozioni, con la Beneamata in vantaggio 2-0 nel primo tempo per effetto dei gol di Lautaro Martinez al 21? e del rigore siglato da Hakan Calhanoglu al 45+1?.Nella ripresa c’è stata la reazione rabbiosa del Barça, ispirato da un Lamine Yamal fantascientifico. I gol di Garcia al 54?, Dani Olmo al 60? e di Raphinha all’87’ vedono in qualche modo coinvolto l’asso spagnolo, da cui tutti i palloni sono passati. Sembrava finita, ma Francesco Acerbi nei minuti di recupero ha impattato (3-3). 🔗 Un’conquista ladiLeague. Semidi ritorno di un’intensità pazzesca a San Siro contro il fortissimo. Gli uomini di Simone Inzaghi,il 3-3 dell’andata, volevano conquistare l’accesso all’atto conclusivo di Monaco di Baviera del prossimo 31 maggio e così è stato. Un match dalle palpitanti emozioni, con la Beneamata in vantaggio 2-0 nel primo tempo per effetto dei gol di Lautaro Martinez al 21? e del rigore siglato da Hakan Calhanoglu al 45+1?.Nella ripresa c’è stata la reazione rabbiosa del Barça, ispirato da un Lamine Yamal fantascientifico. I gol di Garcia al 54?, Dani Olmo al 60? e di Raphinha all’87’ vedono in qualche modo coinvolto l’asso spagnolo, da cui tutti i palloni sono passati. Sembrava finita, ma Francesco Acerbi nei minuti di recupero ha impattato (3-3). 🔗 Oasport.it

