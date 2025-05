Giuliano Giuliani Più solo di un portiere

© Quicomo.it - Giuliano Giuliani. Più solo di un portiere.

La serata del 9 maggio sarà una serata a due voci dove Emilio d’Agostino – già amico di Acarya, dove fu presentata la lettura teatrale A difesa del giusto con l’intervento dell’attore Christian Poggioni – accompagna il giornalista sportivo Paolo Tomaselli nella letturapresentazione del suo libro. 🔗 Quicomo.it

