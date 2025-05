Giochi Lasalliani 2025 | grande attesa a Pieve del Grappa

I Giochi Lasalliani 2025 sono finalmente alle porte, trasformando Pieve del Grappa in un palcoscenico di emozioni sportive dal 7 al 9 maggio. Con la partecipazione di 500 giovani provenienti da tutta Italia e dalla Francia, questa manifestazione celebra una tradizione iniziata nel 1969, unendo sport e amicizia in un evento imperdibile.

Countdown ormai terminato per gli attesissimi GiochiLasalliani2025, in programma a Pieve del Grappa da mercoledì 7 a venerdì 9 maggio. Attesi ben 500 giovani da tutta Italia e dalla Francia per una 'incredibile storia di sport'. Una storia partita nel 1969: lungimiranti studenti da Milano, Torino, Biella, Parma e Pringy si incontrano agli Istituti Filippin per tre giorni. Match di calcio, volley, basket, tennis e atletica leggera sul tema di "Pellegrini della Speranza". Il dirigente scolastico, Sileno Rampado, è stato chiaro: "Non solo competizione, è importante la nostra tradizione educativa"