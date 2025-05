Frattesi | Emozioni incredibili! Sul 3-3 ho detto una cosa a Thuram

Frattesi ha parlato dopo Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League. Di seguito quanto dichiarato a Sky Sport a fine partitaEmozioni – Davide Frattesi parla così dopo Inter-Barcellona: «Intanto sono fortunato ad aver finito la partita perché ho urlato talmente tanto che mi girava la testa. Devo ringraziare tutti i fisioterapisti perché abbiamo fatto un lavoro incredibile per esserci stasera, dedico il gol a loro. Siamo in finale di Champions League? Incredibile veramente. Dopo Monaco non pensavo di non poter ripetere Emozioni del genere e invece è risuccesso. Emozioni incredibili. Faccio sempre gol pesanti? Credo che questo faccia parte della mia carriera, non è che mi è stato dato questo talento incredibile ma sono sempre stato l’ultimo a mollare e il primo a crederci. Questo è un premio. 🔗 ha parlato dopo Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League. Di seguito quanto dichiarato a Sky Sport a fine partita– Davideparla così dopo Inter-Barcellona: «Intanto sono fortunato ad aver finito la partita perché ho urlato talmente tanto che mi girava la testa. Devo ringraziare tutti i fisioterapisti perché abbiamo fatto un lavoro incredibile per esserci stasera, dedico il gol a loro. Siamo in finale di Champions League? Incredibile veramente. Dopo Monaco non pensavo di non poter ripeteredel genere e invece è risuccesso.. Faccio sempre gol pesanti? Credo che questo faccia parte della mia carriera, non è che mi è stato dato questo talento incredibile ma sono sempre stato l’ultimo a mollare e il primo a crederci. Questo è un premio. 🔗 Inter-news.it

