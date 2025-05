Forza Horizon 5 la recensione su PS5 | uno sbarco che fa riflettere

Forza Horizon 5, la recensione su PS5: uno sbarco che fa riflettere

Forza Horizon 5. Il famoso open world a tema corse, ideato dagli inglesi di PlayGround Games e rimasto per anni ad uso esclusivo degli utenti Xbox, esce dalla porta sul retro di casa Redmond per bussare a quella di SONY. Quest’ultima, fiera di vantare nel suo arsenale un’esclusiva del calibro di Gran Turismo 7, non aveva ancora nella sua faretra dei titoli un qualcosa di spensierato ma dannatamente “catchy” a tema corse. Ubisoft ha tentato (invano) di deviare tutta l’attenzione sul genere con i suoi due capitoli di The Crew, ma senza riscuotere un grande successo.Ed ecco che questo sbarco arriva a ridosso di un grande update che celebra l’amore per il CrossPlay (e noi con loro). Se da una parte questo accordo avrà previsto sicuramente degli accordi tra i vari “attori”, dall’altra l’allargamento della base giocabile è una nuova fonte di monetizzazione per alimentare le casse della software house inglese (e non solo), che già da tempo ha avviato una politica del “se pretendi, spendi”, scansando abilmente il cancro del pay-to-win. 🔗 Segnate una nuova data nella storia delle Console War, con un tregua chiamata5. Il famoso open world a tema corse, ideato dagli inglesi di PlayGround Games e rimasto per anni ad uso esclusivo degli utenti Xbox, esce dalla porta sul retro di casa Redmond per bussare a quella di SONY. Quest’ultima, fiera di vantare nel suo arsenale un’esclusiva del calibro di Gran Turismo 7, non aveva ancora nella sua faretra dei titoli un qualcosa di spensierato ma dannatamente “catchy” a tema corse. Ubisoft ha tentato (invano) di deviare tutta l’attenzione sul genere con i suoi due capitoli di The Crew, ma senza riscuotere un grande successo.Ed ecco che questoarriva a ridosso di un grande update che celebra l’amore per il CrossPlay (e noi con loro). Se da una parte questo accordo avrà previsto sicuramente degli accordi tra i vari “attori”, dall’altra l’allargamento della base giocabile è una nuova fonte di monetizzazione per alimentare le casse della software house inglese (e non solo), che già da tempo ha avviato una politica del “se pretendi, spendi”, scansando abilmente il cancro del pay-to-win. 🔗 Game-experience.it

Forza Horizon 5 non uscirà in formato fisico su PS5, conferma Playground Games - Forza Horizon 5 si prepara a sbarcare su PlayStation 5, ma con una limitazione: il gioco sarà disponibile esclusivamente in formato digitale. La conferma è arrivata direttamente da Playground Games, che ha risposto a un utente su X chiarendo che al momento non esistono piani per una versione fisica. Questo significa che i fan della serie dovranno acquistarlo tramite il PlayStation Store, senza la possibilità di una copia su disco. 🔗game-experience.it

Forza Horizon 5 conquista la classifica dei preorder del PlayStation Store in Italia ed in tanti altri Paesi - Forza Horizon 5 si prepara a conquistare anche il pubblico PlayStation 5. Il celebre gioco di corse open-world di Playground Games, già considerato una delle migliori esclusive Xbox, è infatti riuscito a scalare rapidamente la classifica dei preordini sul PlayStation Store, posizionandosi al primo posto in Italia ed in molti altri Paesi. Le versioni Premium e Standard del gioco stanno battendo avversari di peso come Assassin’s Creed Shadows, Elden Ring Nightreign e MotoGP 25, dimostrando un grande interesse da parte dei giocatori in possesso della console Sony. 🔗game-experience.it

Forza Horizon 5 su PS5 richiederà l’account Microsoft e supporterà il DualSense? - Forza Horizon 5 sta per arrivare su PS5, segnando una svolta storica per il franchise di corse targato Xbox. Tuttavia, chiunque voglia divertirsi nel vasto open world del Festival Horizon su console Sony dovrà rispettare alcuni requisiti: sarà obbligatorio collegare un account Microsoft al proprio profilo PSN. Questa procedura avverrà automaticamente al primo avvio del gioco e sarà definitiva: una volta collegato un account, non potrà essere sostituito con un altro. 🔗game-experience.it

