Flavio Briatore promozione a sorpresa in F1 | va lui a capo della Alpine La prima decisione drastica per evitare il disastro

Flavio Briatore il nuovo team principale della Alpine in Formula 1. Un cambia radicale per il team francese, in piena crisi di risultati. L’imprenditore italiano ricopriva già il ruolo di direttore esecutivo della scuderia di Renault dell’ad Luca De Meo. Ma dopo le dimissioni con effetto immediato di Olive Oakes, Briatore è stato immediatamente promosso.In coda al già risicato comunicato, la Alpine ha chiarito che «non verranno rilasciati altri commenti». Nella nota, il team francese ha confermato di aver ricevuto le dimissioni di Oakes, arrivato nell’estate 2024. E queste sono state accettate «con effetto immediato».May 6, 2025 Fatti i ringraziamenti di rito, è stato nominato Briatore che era stato proprio l’autore di una grande riorganizzazione lo scorso anno. Compreso l’arrivo dello stesso Oakes. 🔗 il nuovo team principalein Formula 1. Un cambia radicale per il team francese, in piena crisi di risultati. L’imprenditore italiano ricopriva già il ruolo di direttore esecutivoscuderia di Renault dell’ad Luca De Meo. Ma dopo le dimissioni con effetto immediato di Olive Oakes,è stato immediatamente promosso.In coda al già risicato comunicato, laha chiarito che «non verranno rilasciati altri commenti». Nella nota, il team francese ha confermato di aver ricevuto le dimissioni di Oakes, arrivato nell’estate 2024. E queste sono state accettate «con effetto immediato».May 6, 2025 Fatti i ringraziamenti di rito, è stato nominatoche era stato proprio l’autore di una grande riorganizzazione lo scorso anno. Compreso l’arrivo dello stesso Oakes. 🔗 Open.online

