Festa di San Giustino a Chieti presentato il programma dei due giorni di eventi dall' 11 al 12 maggio

© Chietitoday.it - Festa di San Giustino a Chieti, presentato il programma dei due giorni di eventi dall'11 al 12 maggio

Festa patronale di San Giustino domenica 11 maggio. Stamane, 6 maggio, la conferenza stampa di presentazione del programma della due giorni di eventi dedicati alla festività che comincia sabato. A svelare il calendario il vicesindaco e assessore. 🔗 Sarà Fausto l’artista principale in occasione dellapatronale di Sandomenica 11. Stamane, 6, la conferenza stampa di presentazione deldella duedidedicati alla festività che comincia sabato. A svelare il calendario il vicesindaco e assessore. 🔗 Chietitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Festa di San Giustino a Chieti, presentato il programma dei due giorni di eventi dall'11 al 12 maggio - Sarà Fausto l’artista principale in occasione della festa patronale di San Giustino domenica 11 maggio. Stamane, 6 maggio, la conferenza stampa di presentazione del programma della due giorni di eventi dedicati alla festività che comincia sabato. A svelare il calendario il vicesindaco e assessore... 🔗chietitoday.it

Festa di San Giustino, processione e messe: presentati gli appuntamenti liturgici in città - L’arcidiocesi di Chieti Vasto comunica a tutta la comunità gli appuntamenti ecclesiastici previsti in occasione della Festa di San Giustino, patrono della città di Chieti. Venerdì 9 maggio, alle ore 18, nella cattedrale di San Giustino, l’arcivescovo monsignor Bruno Forte presiederà i primi... 🔗chietitoday.it

Fausto Leali in concerto per la festa di San Giustino - Sarà Fausto Leali a chiudere i festeggiamenti di San Giustino a Chieti, domenica 11 maggio. Il concerto è stato svelato questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione del programma di eventi dedicati alla festività del Santo Patrono dall'assessore agli Eventi Paolo De Cesare, con... 🔗chietitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Festa di San Giustino a Chieti, presentato il programma dei due giorni di eventi dall'11 al 12 maggio; Festa di San Giustino a Chieti, presentato il programma dei due giorni di eventi dall'11 al 12 maggio; Fausto Leali in concerto per la festa di San Giustino; Fausto Leali in concerto per la festa di San Giustino. 🔗Ne parlano su altre fonti

Chieti festeggia san Giustino con il concerto di fausto leali e due giorni di eventi per tutta la città - La festa patronale di San Giustino a Chieti si svolge il 10 e 11 maggio 2025 con concerti di StraitsLand, Fausto Leali e Sauvage, eventi musicali per giovani e iniziative per rilanciare l’economia loc ... 🔗gaeta.it

Presentata a Chieti la Festa di San Giustino 2025 - La due giorni di eventi dedicati alla festività avrà inizio sabato. Momento clou sarà il concerto di Fausto Leali ... 🔗abruzzonews.eu

Diocesi: Chieti, al via in cattedrale le celebrazioni per san Giustino - La Chiesa di Chieti-Vasto si predispone a festeggiare san Giustino, patrono della città di Chieti e dell’arcidiocesi. Da oggi pomeriggio prenderà il via, in cattedrale, il triduo di preparazione in pr ... 🔗agensir.it