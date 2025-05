Festa della mamma torna nelle piazze l' iniziativa di AIRC Regala l' azalea della ricerca

AIRC c’è L’azalea della ricerca che, domenica 11 maggio, in occasione della Festa della mamma, mobilita migliaia di volontari in tutta Italia, con l’obiettivo di raccogliere nuove risorse da destinare ai progetti di ricerca sui tumori. 🔗 Tra gli appuntamenti più attesi del sessantesimo di Fondazionec’è L’che, domenica 11 maggio, in occasione, mobilita migliaia di volontari in tutta Italia, con l’obiettivo di raccogliere nuove risorse da destinare ai progetti disui tumori. 🔗 Firenzetoday.it

Festa della mamma, torna nelle piazze l'iniziativa di AIRC "Regala l'azalea della ricerca" - Tra gli appuntamenti più attesi del sessantesimo di Fondazione AIRC c'è L'Azalea della Ricerca che, domenica 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma, mobilita migliaia di volontari in tutta Italia, con l'obiettivo di raccogliere nuove risorse da destinare ai progetti di ricerca sui tumori...

