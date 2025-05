Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si preparano a sposarsi

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sposano: l'annuncio che emoziona

Un amore nato sotto i riflettori e cresciuto lontano dal clamore

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sposano. L'annuncio, dato attraverso i social, ha immediatamente catturato l'attenzione dei fan e di chi ha seguito con affetto la nascita della loro storia d'amore. "È incredibile pensare che tra poco saremo ufficialmente Marito e Moglie! Ps. E no, l'abito non è questo!", ha scritto Federica su Instagram, con quel tono spontaneo e affettuoso che l'ha sempre contraddistinta. Il grande giorno è previsto per giugno, nella suggestiva cornice di Castellammare, ma i dettagli restano volutamente riservati, proprio come la coppia ha voluto che fosse la loro relazione: lontana dai riflettori, vissuta con eleganza, equilibrio e discrezione.

